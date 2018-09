Preşedintele american Donald Trump a acuzat China miercuri, într-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, de amestec în alegerile de la jumătatea mandatului, prevăzute în noiembrie în Statele Unite, relatează The Associated Press.

El a prezentat puţine detalii în susţinerea acuzaţiei.

„Din păcate, am constatat că China încearcă să se amestece în viitoarele noastre alegeri din 2018”, a declarat el.

Conducători ai serviciilor americane de informaţii au avertizat deja că alte ţări ar putea să încerce să copieze modul în care s-a amestecat Rusia în alegerile prezidenţiale americane din 2016.

Însă declaraţiile lui Trump în Consiliul de Securitate par să denunţe faptul că China se amestecă în alegeri chiar în prezent.

Locatarul Casei Albe afirmă că Beijingul nu vrea ca el sau republicanii „să învingă, pentru că eu sunt preşedintele care sfidează prima oară China în comerţ”.