Preşedintele României Klaus Iohannis participă de luni până vineri, la New York, la cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

Klaus Iohannis, președintele României, se va întâlni cu Donald Trump în contextul recepției tradiționale oferite de președintele SUA, scrie EVZ.ro.

Luni, şeful statului român, Klaus Iohannis, va participa la recepţia tradiţională oferită de preşedintele SUA, Donald Trump, şi soţia sa în onoarea şefilor de delegaţii participanţi la Adunarea Generală a ONU, iar marţi la deschiderea segmentului la nivel înalt al dezbaterilor generale din sesiunea a 73-a a UNGA, pe tema „Making the United Nations relevant to all people: global leadershipand shared responsabilities for pace, equitable and sustainable societies”.

Miercuri, preşedintele României va susţine intervenţia naţională în cadrul dezbaterilor generale ale celei de a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU