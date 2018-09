Mai multe persoane au fost ucise, iar altele sunt rănite în urma unui atac armat care a vizat sâmbătă o paradă militară din oraşul Ahvaz, situat în sud-vestul Iranului, informează agenţia IRNA, citată de BBC şi Al Jazeera, citate de Mediafax.

Doi indivizi au deschis focul spre mulţime de pe o motocicletă.

Conform presei iraniene, opt membri ai Gardienilor Revoluţiei iraniene au fost ucişi, iar alte 20 de persoane, inclusiv civili, au fost rănite. Printre răniţi se numără un copil.

Autorităţile iraniene suspectează că este vorba de un atac terorist islamist care probabil a fost comis de reţeaua teroristă sunnită Stat Islamic.

Doi indivizi au deschis focul spre mulţime de pe o motocicletă.

Conform presei iraniene, opt membri ai Gardienilor Revoluţiei iraniene au fost ucişi, iar alte 20 de persoane, inclusiv civili, au fost rănite. Printre răniţi se numără un copil.

Autorităţile iraniene suspectează că este vorba de un atac terorist islamist care probabil a fost comis de reţeaua teroristă sunnită Stat Islamic.

#BREAKING:

first video in #ahwaz

Footage of the attack on Military parade in #Ahvaz, #Iran. Heavy fire everywhere. At least 8 killed and 20 wounded. #ahwaz #Ahvaz #اھواز pic.twitter.com/pcZ7r6EF3G