Premierul britanic Theresa May a cerut vineri Uniunii Europene să vină cu o alternativă la propunerile Londrei privind Brexitul, pentru a se putea ieşi din impasul în care au ajuns negocierile, dar a asigurat că nu va accepta niciodată o scindare a Regatului Unit, referire la viitoarea situaţie a frontierei nord-irlandeze, capitol care împreună cu cel al viitoarelor relaţii comerciale cu blocul comunitar împiedică în continuare găsirea unui acord privind Brexitul, scrie Agerpres.

Ea a dat asigurări însă că cetăţenilor comunitari stabiliţi în Marea Britanie că le vor fi protejate drepturile în cazul unei ieşiri din UE fără niciun acord, relatează agenţia Reuters şi Press Association.

La summitul european informal desfăşurat miercuri şi joi la Salzburg, liderii europeni au respins propunerile Londrei cuprinse în 'Planul de la Chequers' şi i-au cerut premierului britanic să înainteze noi propuneri privind acele două capitole.



'Este inacceptabil să respingi pur şi simplu propunerile celeilalte părţi fără o explicaţie detaliată şi fără contra-propuneri', a afirmat vineri Theresa May într-o declaraţie televizată.



'Prin urmare, acum trebuie să auzim de la UE care sunt adevăratele probleme, care este alternativa lor, astfel încât să le putem discuta. Până atunci, nu putem face progrese', a indicat şefa executivului de la Londra, menţionând că guvernul ei va continua să se pregătească şi pentru o ieşire din UE fără niciun acord, dacă actualul blocaj nu va putea fi depăşit.



Ea a reafirmat că nu va accepta niciun acord prin care Irlanda de Nord să fie tratată diferit de restul Regatului Unit.



UE insistă să nu fie creată o 'frontieră dură' între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, astfel încât Irlanda de Nord să rămână în uniunea vamală şi în piaţa unică europeană, ceea ce însă ar crea o frontieră între Irlanda de Nord şi restul Regatului Unit, lucru inacceptabil pentru guvernul Londra, care consideră că astfel s-ar compromite integritatea teritorială a ţării.



'Nu voi întoarce rezultatul referendumului (din 2016) şi nici nu voi scinda ţara (...) Avem nevoie de un angajament serios pentru rezolvarea celor două probleme principale şi suntem pregătiţi pentru discuţii', a promis Theresa May.



Ea a amintit că până acum blocul comunitar a propus doar două variante în privinţa acestor probleme nesoluţionate, ambele variante neconvenabile pentru Londra.



'Prima opţiune ar fi ca Marea Britanie să rămână în Spaţiul Economic European şi în uniunea vamală europeană. Altfel spus, aceasta a însemna că va trebui să aplicăm în continuare regulile europene, imigraţia necontrolată din UE va continua şi nu vom putea încheia acordurile comerciale pe care le dorim cu alte state (...) A doua opţiune este un acord de liber schimb care ar introduce controale la frontiere. Dar chiar şi mai rău, Irlanda de Nord ar rămâne efectiv în uniunea vamală şi parţial în piaţa unică (europeană), devenind permanent separată economic de restul Regatului Unit printr-o frontieră în Marea Irlandeză', a detaliat Theresa May, menţionând că prima opţiune ar echivala cu o parodiere a referendumului din 2016, în timp ce a doua a fost deja respinsă în unanimitate de parlamentul britanic.



'Este ceva ce nu voi accepta niciodată - de fapt, în opinia mea, este ceva ce niciun premier britanic nu ar accepta vreodată. Dacă UE crede că o voi face, atunci ei (europenii n.red) fac o greşeală fundamentală', a asigurat Theresa May, referindu-se la problema frontierei nord-irlandeze.



'Orice contravine referendumului (din 2016) sau efectiv ne împarte ţara în două va fi un acord prost şi mereu am spus că (ieşirea din UE fără) niciun acord este de preferat unui acord prost', a subliniat ea mai departe.



Theresa May a mai amintit că deja a propus UE o a treia opţiune, cea din 'Planul de la Chequers', ce are în vedere ca Marea Britanie să menţină la capitolul comerţului cu bunuri relaţii strânse cu UE (nu şi în comerţul cu servicii), aceasta fiind în opinia Londrei şi cea mai bună opţiune de a menţine deschisă frontiera dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, propunere respinsă însă de europeni.



'Ieri, Donald Tusk a spus că propunerile noastre ar submina piaţa unică europeană. El nu a explicat deloc de ce şi nici nu a făcut vreo contra-propunere. Prin urmare, ne aflăm într-un impas', a conchis şefa guvernului britanic, amintind de asemenea că le-a transmis liderilor europeni că 'nicio parte nu trebuie să ceară ceva inacceptabil celeilalte'.



Theresa May a avut în intervenţia sa un mesaj şi pentru cei peste 3 milioane de cetăţeni comunitari stabiliţi în Marea Britanie, asigurându-i că le vor fi protejate drepturile, chiar şi în eventualitatea unei ieşiri din UE fără niciun acord.



'Vreau să vă spun clar că şi în eventualitatea unui 'no-deal', drepturile voastre vor fi protejate. Sunteţi prietenii noştri, vecinii noştri, colegii noştri. Vrem să rămâneţi' în Marea Britanie, a asigurat Theresa May.