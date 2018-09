Petrov și Boșirov, agenții GRU acuzati la Londra de otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, au fost anterior reținuti de politie în Olanda, a declarat o sursa din cadrul agențiilor de aplicare a legii din Olanda, pentru The Insider și Bellingcat.

De asemenea, sursa a sugerat ziariştilor să caute în presa detalii despre această reținere.

În presa există doar un singur episod de acest fel: în acest an (se presupune că în primăvară, dar nu se precizeaza data exactă), procurorii olandezi au arestat doi ruși în drumul lor spre laboratorul din orașul elvețian Spiez, cunoscut astăzi pentru faptul că a fost implicat de Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice la investigarea atacurilor chimice din Siria și otrăvirea celor doi membri ai familiei Skripal. Reținuții aveau la ei mijloace tehnice destinate spargerii rețelelor de calculatoare. În afara de asta, potrivit anchetei, persoanele retinute erau acuzat si de tentativa de spargere a Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA), al carei sediu european se afla la Lausanne.

Dupa retinerea celor doi a urmat expulzarea lor automata in Rusia cu anularea vizei Schengen.

Potrivit datelor politiei britanice, ultima călătorie a lui Petrov în zona Schengen a fost în Elveția: la sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie a acestui an. Ceea ce înseamnă ca dacă Petrov și Boșirov au fost într-adevăr reținuti, asa cum sustine sursa, acest lucru s-a produs în timpul acestei călătorii. Se pare că ei au fost prinsi pe teritoriul Olandei și transferați apoi politiei elvețiene, care ancheta cazul tentativei de spargere a retelei informatice a laboratorului elvețian. Acest lucru nu înseamnă că ei au fost hackerii despre care presa a scris, dar această coincidență de timp și loc nu poate fi accidentală – astfel încât, dacă arestarea a avut loc cu adevărat, ei au acționat probabil în acelasi grup cu „spargatorii” de la GRU.

„Dacă Petrov și Boșirov au fost cu adevarat „deconspirati“, se pune intrebarea de ce GRU i-a trimis într-o nouă misiune în Marea Britanie. Nu suna foarte plauzibil, dar astfel de precedente au mai avut lor recent, – scrie The Insider. Astfel, în octombrie 2014, Polonia l-a expulzat pe ofiterul GRU Edvard Șișmakov (apropos, numarul pașaportului sau avea doar doua cifre diferite fata de cele ale agentilor Petrov și Boșirov), care a încercat să recruteze un ofiter al armatei poloneze. Insa, în 2016, sub numele de Edvard Șirokov, acelasi agent este descoperit în Serbia, unde organizeaza o lovitură de stat (esuata) în Muntenegru. „Astfel, cât de ciudat nu ar suna, dar GRU folosește uneori agenți care au eșuat pentru alte misiuni”, au conchis investigatorii The Insider și Bellingcat.

Prin urmare, acum ne este clar de ce „turistii” GRU frecventeaza Elveția începând cu noiembrie 2017.

Motivul vizitei lui Petrov în Olanda, în 2016, nu este atât de evident, dar există și aici o coincidență interesantă: el a fost acolo în zilele referendumului privind asocierea Ucrainei la UE. Această problema a fost atât de dureroasa pentru Kremlin, incat Moscova, pe langa metodele convenționale (atacurile hacker-ilor, stiri false etc) a activat mijloace suplimentare: o operațiune specială în Olanda, în numele „refugiați din Ucraina“. Toti așa-zisii refugiati erau in fapt ruși implicati într-o campanie împotriva asocierii cu Ucraina. Sa ne amintim ca, tot atunci, ”fabrica de troli” de la St Petersburg a produs si distribuit in numele regimentului de voluntari ucraineni ”Azov” un videoclip cu amenințări la adresa olandezilor care se vor ”incumeta sa voteze impotriva asocierii Ucrainei la UE”. În acele zile ”gloriase” pentru serviciile secrete ruse – cauza Ucrainei a pierdut la referendumul din Olanda – Alexandr Petrov vizita Amsterdamul.

Există o altă călătorie interesantă: pe 11 iulie 2016, Petrov trece granita in Kazahstan in calitate de pasager al unui autocar. Destinatia calatoriei sale indicata la granita era China-Beijing. Recunoastem, ciudată metoda de a calatori la Beijing. Dar, cel mai probabil, nu Beijingul era destinatia sa. Deja pe 26 iulie el se intoarce la Moscova cu un zbor de la Tel Aviv. Aparent, scopul lui Petrov a fost sa viziteze una dintre țările din Asia Centrală sau din Orientul Mijlociu și el nu dorea să atraga atentia.