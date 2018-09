Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva Departamentului de Dezvoltare a Echipamentelor (EDD), agenţia militară chineză care supervizează tehnologia de apărare, transmite Reuters. Motivul este achiziţionarea unor avioane de luptă şi sisteme de rachete din Rusia, cu încălcarea sancţiunilor americane împotriva Moscovei după amestecul în alegerile din SUA, din 2016.

Departamentul de Stat de la Washington a anunţat că sancţiunile împotriva EDD intră în vigoare imediat şi îl vizează şi pe directorul agenţiei, Li Shangfu. Acestora li se interzice solicitarea de licenţe de export americane şi participarea la sistemul financiar al SUA, iar cetăţenilor americani li se interzic orice afaceri cu firma şi şeful acesteia, care figurează şi pe lista neagră a Departamentului Trezoreriei.



Tranzacţiile incriminate au avut loc în 2018, prin Rosoboronexport, principala companie rusească de export al armamentului. Concret, China a achiziţionat 10 avioane SU-35 şi echipamente legate de sistemele de rachete aer-sol S-400.



Administraţia americană a adăugat pe lista neagră şi 33 de persoane şi entităţi asociate cu forţele armate şi serviciile de informaţii din Rusia, conform legii din 2017 cunoscute sub acronimul CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - legea contracarării prin sancţiuni a adversarilor SUA). Relaţiile comerciale cu cei care figurează pe listă atrag sancţiuni de tipul celor aplicate Chinei.



Joi, preşedintele american Donald Trump a emis şi un ordin prezidenţial care facilitează implementarea sancţiunilor.



Sub rezerva anonimatului, un oficial din administraţia SUA a declarat presei că sancţiunile anunţate joi vizează Rusia, nu China, deşi între Washington şi Beijing are loc un conflict comercial tot mai intens.