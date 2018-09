Relaţiile dintre Ungaria şi Rusia sunt „stabile şi de încredere”, cele două ţări reuşind să gestioneze efectele nefavorabile ale contextului internaţional, a declarat marţi la Moscova premierul ungar Viktor Orban, înaintea întâlnirii cu preşedintele rus Vladimir Putin, transmite agenţia MTI.

Putin l-a primit pe Orban la Kremlin, unde şeful executivului ungar a spus: ''Această întâlnire cu dumneavoastră are mare semnificaţie pentru elaborarea politicilor ungare, întrucât suntem parteneri importanţi''.



Ungaria are nevoie de parteneri de încredere, a subliniat Orban. ''Sunt bucuros că legăturile dintre ţările noastre au fost de-a lungul anilor stabile şi de încredere'', a indicat premierul ungar.



El a menţionat în continuare că Ungaria şi Rusia ''au reuşit să gestioneze efectele nefavorabile ale contextului internaţional'' şi au inversat tendinţa restrângerii legăturilor comerciale bilaterale rezultată în urma sancţiunilor economice împotriva Rusiei.



Orban a spus de asemenea că, cu ocazia acestei vizite, doreşte să-i mulţumească lui Putin ''pentru eforturile sale din ultimii ani, prin care declinul a fost transformat în progres'', precum şi pentru ''deschiderea de noi oportunităţi de dezvoltare a relaţiilor comerciale, de investiţii, energetice, în agricultură şi culturale''.



La rândul său, preşedintele Putin a spus că Ungaria este unul dintre principalii parteneri ai Rusiei în Europa, menţionând că relaţiile ruso-ungare se dezvoltă atât la nivel guvernamental cât şi regional. Liderul de la Kremlin a precizat că în prima jumătate a acestui an schimburile comerciale între Rusia şi Ungaria au crescut cu 25% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce volumul investiţiilor reciproce a ajuns la un miliard de dolari.

Sursa: Agerpres.ro