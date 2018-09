Iniţiativa celor Trei Mări poate întări dezvoltarea economică per total şi consolidarea Uniunii Europene, a declarat marţi preşedintele Klaus Iohannis, în cea de-a doua zi a Summit-ului „Iniţiativa celor Trei Mări”, notează AGERPRES.

Preşedintele român a specificat: „Iniţiativa celor Trei Mări poate întări dezvoltarea economică per total şi consolidarea Uniunii Europene la un moment la care ne pregătim pentru decizii importante cu privire la viitorul Uniunii. Abordarea României faţă de Iniţiativa celor Trei Mări derivă din fermul angajament faţă de Uniunea Europeană puternică, unită în sprijinul cetăţenilor săi. Este de asemenea parte din eforturile noastre constante de a elimina diviziunile artificiale de pe continent şi până pe ţărmurile Atlanticului”.



Potrivit şefului statului, interconectivitatea trebuie pusă pe cel mai înalt punct de pe agenda de lucru,, pentru că răspunde nevoilor reale ale statelor participante de a umple decalajul dezvoltare faţă de ţările din Vestul Europei.



„De asemenea, există aşteptări şi cereri ale cetăţenilor noştri de a trăi într-un mediu mai prosper, mai securizat. În cadrul acestei iniţiative am hotărât să punem accentul pe transporturi, energie şi piaţa digitală. Am făcut bine, pentru că, aşa cum arată proiectele alese, aici este cel mai înalt potenţial de a stimula promovarea interconectivităţii în aceste domenii; se poate stimula foarte mult creşterea economică, precum şi fluxul de investiţii în regiune. Consider că este un potenţial pe care putem şi trebuie să-l exploatăm la maximum, în strânsă colaborare cu partenerii din comunitatea euro-atlantică şi cu instituţiile financiare europene şi internaţionale”, a spus preşedintele Iohannis.

El a subliniat că intrerconectivitatea sporită regională şi convergenţa economică vor contribui la o mai mare coeziune, coerenţă şi convergenţă a Uniunii Europene.

Reprezentanţii Camerelor naţionale de Comerţ din cele şapte ţări participante la Iniţiativa celor Trei Mări (3SI) - Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Lituania, Polonia, România şi Slovenia - s-au întâlnit luni la Bucureşti, cu ocazia primei ediţii a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, şi au decis crearea reţelei Camerelor de Comerţ 3SI, pentru sprijinirea activităţilor Forumului de Afaceri şi conectarea comunităţilor de afaceri din regiune.



Reţeaua va promova implementarea proiectelor prioritare de interconectivitate în zona Mării Baltice, Mării Adriatice şi a Mării Negre, în special în domeniul digital, al transporturilor şi al energiei. Proiectele pot fi cele existente sau altele noi, prin atragerea de noi oportunităţi de afaceri, inclusiv investiţii.