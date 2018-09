Taifunul Mangkhut a ajuns duminică după-amiază în sudul Chinei, după ce anterior a devastat nordul statului Filipine, provocând cel puţin 49 de decese, cele mai multe din cauza alunecărilor de teren şi inundaţiilor, informează presa internaţională.

Numărul persoanelor decedate în Filipine din cauza taifunului a crescut de la aproape 30 la 49, potrivit celui mai recent bilanţ anunţat de autorităţile filipineze.

Alte zeci de persoane sunt date dispărute, inclusiv aproximativ 40 de minieri despre care se crede că au fost surprinşi de o alunecare de teren într-o zonă montană din nordul Filipinelor, relatează agenţia The Associated Press.

Vântul puternic şi ploaia torenţială au distrus acoperişuri, au doborât copaci şi stâlpi de electricitate, astfel că peste 4 milioane de persoane din nordul Filipinelor au rămas fără alimentare cu energie electrică.

Taifunul Mangkhut, care sâmbătă genera rafale de vânt cu viteze de până la 285 km/h, ar putea fi una dintre cele mai puternice furtuni din anul 2018.

Taifunul a trecut la aproximativ 100 de kilometri sud de Hong Kong, însă efectele furtunii s-au simţit puternic şi în oraş, unele zone fiind inundate de apele mării, care au crescut cu până la 3,5 metri, informează agenţia Reuters.

Autorităţile din Hong Kong au sfătuit locuitorii să rămână în case pentru a evita să fie loviţi de obiecte zburate de vânt. Aici s-au înregistrat rafale de vânt cu viteze de până la 117 km/h, astfel că peste 800 de zboruri de la aeroportul Hong Kong au fost anulate, afectând peste 100.000 de pasageri

Cel puţin 111 persoane au fost rănite la Hong Kong, potrivit oficialilor locali.

Taifunul, numit "Regele Furtunilor" de presa chineză, a ajuns duminică după-amiază în sudul Chinei, în provincia Guangdong, generând rafale de vânt cu o viteză de până la 160 km/h.

Guangdong este cea mai populată provincie din China, cu o populaţie de peste 100 de milioane de oameni.

