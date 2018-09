Piotr Verzilov, membru al trupei ruse Pussy Riot spitalizat în Germania unde a fost transferat de la Moscova, a fost probabil victima unei ''tentative de asasinat'', a declarat soţia lui, informează cotidianul german Bild în ediţia sa de duminică.

"Plec de la principiul că el a fost victima fie a unui act de intimidare, fie chiar a unei tentative de asasinat", a declarat Nadejva Tolokonnikova, soţia lui Piotr Verzilov, la sosirea împreună cu acesta pe un aeroport din Berlin.



Anturajul lui Verzilov a vorbit deja despre o otrăvire a acestui membru al grupului punk contestatar, care a devenit cunoscut pentru că a pătruns pe teren în timpul Cupei la Fotbal ce s-a desfăşurat recent în Rusia, îmbrăcat, alături de alţi trei militanţi, în uniforme ale poliţiei. Pentru aceasta, toţi patru au fost condamnaţi la 15 zile de detenţie.



Transferul lui Piotr Verzilov la bordul unui avion special a fost organizat de ONG-ul german Cinema for Peace, care susţine de ani de zile mişcarea Pussy Riot. "Este important pentru familie ca el să fie spitalizat cât mai repede posibil în afara Rusiei", a declarat pentru Bild unul dintre liderii acestui ONG, Jaka Bikilj. "Acesta este motivul pentru care noi am trimis un avion-ambulanţă la Moscova şi sperăm că la Berlin va fi posibil ca el să fie ajutat rapid şi să se afle dacă şi în ce fel el a fost otrăvit în Rusia", a adăugat acesta.



Potrivit cotidianului Bild, guvernul german a fost de asemenea implicat în discuţii pentru a organiza transferul lui la Berlin.



Piotr Verzilov, 30 de ani, care deţine de asemenea cetăţenia canadiană, a fost spitalizat marţi la Moscova într-o stare gravă după o audiere judiciară. Între timp el şi-a recăpătat cunoştinţa, însă are în continuare halucinaţii şi delirează.



Verzilov este şi fondatorul site-ului MediaZona, care informează în legătură cu procesele împotriva apărătorilor drepturilor omului.

