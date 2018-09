Cel puţin 14 persoane au decedat, iar alte şase sunt date dispărute, în urma dezastrului provocat de taifunul Mangkhut care s-a abătut în nordul statului Filipine. Furtuna care a rupt acoperişurile, a tăiat copaci, a declanşat 42 de alunecări de teren şi a provocat inundaţii extinse se îndreaptă spre sudul Chinei.

De asemenea, un deces s-a înregistrat şi în Taiwan, o femeie fiind înghiţită de valurile înalte generate de taifunul care a trecut la sud de insulă.

Vântul puternic şi ploaia torenţială au distrus acoperişuri, au doborât copaci şi stâlpi de electricitate, astfel că peste 4 milioane de persoane din provincia Cagayan au rămas fără alimentare cu energie electrică.

Taifunul Mangkhut, care generează rafale de vânt cu viteze de până la 285 km/h, ar putea fi declarat drept cea mai puternică furtună din anul 2018.

Vântul puternic şi ploaia torenţială a dus la prăbuşirea unor case şi a provocat alunecări de teren în zona oraşului montan Baguio, blocând drumuri şi provocând decesul a cel puţin trei persoane, iar şase sunt date dispărute.

Doi membri ai echipelor de salvare au murit în timpul unei intervenţii, au comunicat autorităţile din Filipine, care au avertizat că bilanţul victimelor ar putea creşte având în vedere pagubele majore cauzate de taifun.

Terminalul aeroportului Tuguegarao a suferit pagube majore, acoperişul şi mai multe ferestre fiind distruse de intemperii.

Centrul de Avertizare pentru Taifunuri a retrogradat furtuna la echivalentul unui uragan de categoria 4 din zona Atlanticului, al doilea cel mai înalt nivel de intensitate.

Peste 800.000 de persoane aflate în zonele de coastă cele mai vulnerabile au primit încă de joi ordine să se pregătească de evacuare, în condiţiile în care se estimează că taifunul ar putea produce valuri cu o înălţime de până la 6 metri.

This dramatic video shows rescuers preparing to save a man trapped in floodwaters in the Philippines. Typhoon Mangkhut's ferocious winds and pounding rain caused widespread flooding. The man in the video is now safe. https://t.co/72AjfeX1rN pic.twitter.com/LioIlui4uQ