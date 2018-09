În cazul ieșirii Marii Britanie din Uniunea Europeană fără un acord, se poate produce un haos economic, iar prețurile locuințelor din regat să scadă cu 35%, a declarat guvernatorul Băncii Angliei (Bank of England, BoE), Mark Carney, relatează vineri publicațiile BBC și Financial Times, scrie mediafax.

Carney s-a întâlnit joi cu miniștrii de stat pentru a discuta despre riscurile unei ieșiri „dezordonate” din UE, precizând că o astfel de decizie poate duce la o scădere a prețurilor la locuințe cu 35% în decursul a trei ani.

Avertizarea guvernatorului reflectă unele comentarii făcute anterior de instituția financiară. Banca Angliei efectuează în mod frecvent „teste de stres” pentru a verifica dacă sistemul bancar poate rezista unor șocuri financiare extreme, iar la ultima testare din noiembrie s-a afirmat că o scădere cu 33% a prețurilor pentru locuințe este în cel mai dur scenariu.

„Am folosit testul de stres pentru a ne asigura că cele mai mari bănci din Marea Britanie pot continua să răspundă nevoilor gospodăriilor și companiilor din Marea Britanie, chiar și în cazul unui Brexit dezordonat, indiferent de cum ar fi acesta. Treaba noastră, la urma urmei, nu este să sperăm la ce este mai bine, ci să ne facem planuri pentru ce este mai rău”, a precizat Mark Carney preluat de Reuters.

Conducătorul Bank of England i-a avertizat pe miniștrii din cabinetul premierului Theresa May, că, în scenariul unui Brexit fără un acord, instituția nu poate să evite o criză, iar inflația și șomajul vor crește, relatează Financial Times. În același context, Carney a mai adăugat că Brexitul va face din Marea Britanie o țară de emigrație, pentru prima dată după 1994.

La sfârșitul lunii august, May a declarat că ieşirea Marii Britanii din UE anul viitor fără un acord „nu va fi un capăt de lume”, după ce ministrul britanic de Finanţe, Philip Hammond, a declarat că acest lucru ar dăuna grav economiei.