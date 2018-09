O filmare publicată de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din Statele Unite a fost realizată dintr-un avion care a zburat luni prin ochiul uraganului Florence.

În imaginile desprinse parcă din filmele de acțiune de la Hollywood se vede cum avionul zboară contra vântului care poate atinge chiar și 220 de kilometri pe oră și intră în norii cerușii, prin ochiul uraganului Florence. Peste doar câteva secunde, ajunge într-o zonă cu cer senin și fără intemperii, relatează Boston Globe.

Filmarea a fost realizată de Nick Underwood, un specialist în Inginerie Aerospațială și vânător de uragane.

Bărbatul a publicat mai multe clipuri cu uraganul pe contul său de Twitter.

Potrivit sursei citate, numeroase persoane s-au întrebat cum a fost posibil ca avionul său nu fie distrus de vântul puternic.

„În general, avioanele nu sunt distruse de vântul puternic în timpul zborului”, au explicat reprezentanții NOAA „Avioanele de linie zboară în mod normal în condiții în care vântul suflă cu o viteză de peste 240 de kilometri pe oră în timpul iernii. Este vorba despre fenomenul de forfecare, sau schimare a direcției vântului, pe orizontală sau pe verticală, care poate distruge o aeronavă sau poate duce la pierderea controlului”, au adăugat specialiștii.

Potrivit oficialilor NOAA, piloții se folosesc de aparatura de la bord pentru a evita zonele cu vreme extremă.

Here's an eyewall penetration into Hurricane #Florence from yesterday, September 10th, 2018. "Wall" is definitely the correct term because once you're in the eye, the only way back out is to smack right through it. pic.twitter.com/caeUDkyLoI — Nick Underwood (@TheAstroNick) 11 сентября 2018 г.

Nick Underwood a explicat că misiunile de monitorizare a uraganelor durează între opt și 10 ore și au ca scop obținerea de informații despre intensitatea și parcursul furtunii.

Din cauza uraganului Florence, peste un milion de persoane au fost evacuate, prin ordinul autorităților din statele americane Carolina de Nord și Carolina de Sud, unde a fost declarată starea de urgență. Furtuna a atins categoria 4 și meteorologii avertizeză că ar putea ajunge la categoria 5, intensitatea maximă pe scara Saffir-Simpson. Vântul suflă cu 220 de km/h, iar amploarea şi forţa uraganului va creşte în zilele următoare.

NOAA's WP-3D Orion (#NOAA42) and Gulfstream-IV (#NOAA49) are flying missions today to survey Hurricane #Florence. Check out this video from yesterday's P-3 flight into #Florence. Stay up to date on all hurricane activity at https://t.co/MlZk25kG0d. Video: Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/MZXhiJWvVh — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) 10 сентября 2018 г.

Sursa: Libertatea.ro