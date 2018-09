Staţia de metrou Cortlandt Street din New York, distrusă în urma prăbuşirii turnurilor gemene World Trade Center (WTC) după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, a fost redeschisă după aproape 17 ani, informează cotidianul The Huffington Post.

Staţia, care a fost redeschisă sâmbătă, cu doar trei zile înainte de comemorarea a 17 ani de la atentate, a fost redenumită WTC Cortlandt, scrie Mediafax.

"WTC Cortlandt este mai mult decât o nouă staţie de metrou. Este simbolul hotărârii newyorkezilor de a restaura şi îmbunătăţi substanţial întreaga zonă a World Trade Center", a comunicat Joseph Lhota, preşedintele Autorităţii Metropolitane de Transport.

Construcţia staţiei a început în anul 2015, proiectul costând 181 de milioane de dolari.

"A fost o provocare majoră reconstrucţia metroului, în acelaşi timp în care s-a reconstruit zona de deasupra lui", a declarat Mitchell L. Moss, directorul Centrului Rudin pentru Politici şi Managementul Transporturilor de la Universitatea din New York.

Staţia a fost parţial îngropată în urma prăbuşirii turnurilor gemene aflate deasupra.

First look at the new World Trade Center/Cortlandt Street station on the 1 line. Reportedly opening later this week, 17 years after it was destroyed on 9/11 @NYCTSubway @2AvSagas pic.twitter.com/NajnPfB6jV