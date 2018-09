Un satelit rusesc a încercat anul trecut să spioneze un satelit franco-italian care făcea posibile comunicaţii militare în condiţii de siguranţă, a declarat vineri ministrul francez al apărării, Florence Parly, într-un discurs consacrat sectorului spaţial din domeniul militar, relatează AFP.

În 2017, 'în timp ce satelitul Athena-Fidus îşi continua rotirea în linişte deasupra Pământului, un (alt) satelit s-a apropiat de el, îndeaproape, prea îndeaproape', a evocat ministrul francez al apărării, în timpul unei vizite la Centrul naţional de studii spaţiale din Toulouse (sud).



Era 'atât de aproape încât am fi putut crede că încearcă să ne capteze comunicaţiile', a adăugat ea. Or, 'încercarea de a asculta vecinii reprezintă nu doar un gest inamical. Aceasta se numeşte act de spionaj', a subliniat Florence Parly.



'Acest satelit cu urechi mari se numeşte Louch-Olymp, un binecunoscut satelit rusesc, dar puţin cam indiscret', a continuat ea. 'Am văzut ce s-a întâmplat şi am luat măsuri corespunzătoare. L-am urmărit cu atenţie şi am observat că a continuat să manevreze în mod activ în următoarele luni spre alte ţinte, dar cine poate spune că nu se va întoarce mâine la unul dintre sateliţii noştri?', a întrebat retoric ea.



De asemenea, SUA au denunţat recent 'comportamentul foarte anormal' al unui 'obiect spaţial' desfăşurat de Rusia în octombrie 2017.



'Nu, spionaj şi acte ofensive nu se întâmplă doar altora. Da, suntem în pericol, comunicaţiile noastre, manevrele noastre militare, cotidianul nostru sunt în pericol dacă nu reacţionăm', a avertizat ministrul francez al apărării, subliniind că 'alte trei mari puteri spaţiale amplasează pe orbită obiecte ce intrigă, experimentând capacităţi potenţiale ofensive, efectuează manevre care nu lasă nicio îndoială cu privire la intenţia lor agresivă'.



Preşedintele Emmanuel Macron şi-a anunţat intenţia de a defini anul viitor pentru Franţa o 'strategie spaţială de apărare'. Un grup de lucru al Ministerului Apărării francez urmează să facă propuneri pe această temă până în luna noiembrie.

Sursa: Agerpres