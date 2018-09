Două persoane au murit, alte 140 au fost rănite şi cel puţin 40 sunt considerate dispărute în urma cutremurului de 6.7 grade pe scara Richter produs miercuri în nordul Japoniei, relatează agenţia de presă locală NHK şi agenţia BBC.

Cutremurul a avut loc la adâncimea de 39 de kilometri, în zona oraşului Chitose de pe insula Hokkaido, din nordul arhipeleagului nipon.

Epicentrul cutremurului a fost la 31 de kilometri est-sud-est de Chitose, la 33 de kilometri est-nord-est de Tomakomai şi la 62 de kilometri sud-est de capitală regiunii Hokkaido, Sapporo, un oraş cu aproape 2 milioane de locuitori.

Seismul s-a produs joi la ora locală 03.07 (ora României, 21.07), iar în urma seismului nu a fost emisă o alertă de tsunami.

Peste trei milioane de localnici din regiunea Hokkaido au rămas fără curent electric. Cutremurul a provocat mai multe alunecări de teren în zonă.

Autorităţile aviatice au anulat toate zborurile de pe aeroportul Hokkaido, iar transportul feroviar a fost oprit. De asemenea, şi serviciul de transport public şi-a oprit activitatea şi şcolile din zonă nu vor fi deschise azi.

Agenţia niponă de Meteorologie a avertizat în privinţa posibilităţii producerii altor cutremure.

„Pot apărea cutremure puternice, în special în umătoarele 2-3 zile. Cerem localnicilor să fie foarte atenţi la activitatea seismică şi să nu meargă în zone periculoase”, a declarat Toshiyuki Matsumori.

