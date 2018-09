Foto:

Atacuri cibernetice în SUA, implicare în conflictul din Ucraina sau otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal: acuzaţiile curg gârlă de câţiva ani împotriva GRU, serviciul de informaţii al armatei ruse, considerat eficient şi foarte secret, scrie miercuri într-un comentariu France Presse, citat de Agerpres.



Creat de bolşevici în 1918 şi considerat drept structura rivală a KGB în perioada sovietică, Direcţia generală de informaţii de pe lângă Statul Major al forţelor armate (GRU, redenumit oficial GU în 2010) are reputaţia de a fi cea mai puternică şi cea mai îndrăzneaţă agenţie de spionaj rusă, fiind puţin cunoscută publicului larg.



Condusă din 2016 de către Igor Korobov, care figurează pe lista cu sancţiuni a administraţiei SUA, GRU dispune de o vastă reţea de agenţi în străinătate, dar de asemenea de unităţi militare de elită, 'Speţnaz'.



'GRU a fost dintotdeauna o organizaţie puternică, dar ea a apărut în partea din faţă a scenei datorită reformei KGB-ului' după căderea Uniunii Sovietice, explică pentru AFP expertul militar rus Pavel Felghengauer.



Premierul britanic Theresa May a atribuit miercuri GRU responsabilitatea pentru otrăvirea cu Noviciok, un puternic agent neurotoxic, a fostului spion dublu rus Serghei Skripal şi a fiicei sale, Iulia, la 4 martie în Marea Britanie. Mandate de arestare au fost emise împotriva a doi presupuşi agenţi ai GRU.



Serghei Skripal, el însuşi fost colonel GRU, fusese arestat şi condamnat în 2006 la Moscova pentru 'înaltă trădare' în beneficiul Londrei, iar în 2010 a fost eliberat şi a ajuns să trăiască în Regatul Unit în urma unui schimb de spioni între SUA şi Rusia.



Preşedintele rus Vladimir Putin asigurase în 2010 că serviciile secrete ruse 'nu se ocupă' de eliminarea trădătorilor, adăugând că 'trădătorii oricum vor da ortul popii'.



Dar GRU a fost deja implicat în operaţiuni în străinătate. În 2004, doi presupuşi agenţi ai acestei organizaţii au fost condamnaţi în Qatar pentru organizarea asasinării unui responsabil separatist cecen. Ei au fost ulterior trimişi discret la Moscova.



În SUA, GRU a fost acuzat de piratarea calculatoarelor Partidului Democrat, înaintea scandalului privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale americane din 2016. În acest caz, 12 ruşi presupuşi agenţi GRU au fost inculpaţi în luna iulie.



Cei 12 agenţi sunt acuzaţi că au accesat calculatoarele unor voluntari şi responsabili democraţi pentru a subtiliza documente interne, care ulterior au fost făcute publice pe Internet în cadrul unei operaţiuni complexe destinate să încurce pistele.



Tototdată, GRU este acuzat că se află în spatele grupului de hackeri APT28, cunoscut mai mult sub numele 'Fancy Bears'. Îi sunt atribuite atacuri vizând canalul de televiziune francez TV5 Monde, instituţii germane, site-ul preşedintelui francez Emmanuel Macron şi Agenţia Mondială Antidopaj.



Prezenţa 'consilierilor' GRU a fost semnalată de numeroşi observatori nu doar acţionând în sprijinul forţelor preşedintelui Bashar al-Assad în Siria, ci şi de partea separatiştilor proruşi în estul Ucrainei. Cu toate că Moscova neagă orice implicare în acest din urmă conflict.



De altfel, GRU a jucat un rol crucial în anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia în martie 2014, în urma intervenţiei unor forţe speciale şi a unui referendum, care nu a fost recunoscut de către Kiev şi Occident.



Înainte, Moscova a recurs la agenţi şi trupe GRU în cele două războaie din Cecenia (1994-1996 şi 1999-2009), în conflictul din Georgia (august 2008) şi în războiul dezastruos al sovieticilor din Afganistan (1979-1989).



Societatea militară privată Wagner, opacă şi puternică, a cărei prezenţă a fost semnalată în Siria, iar recent şi în Republica Centrafricană, a fost creată de un fost ofiţer GRU, Dmitri Utkin, care a fost decorat de către Vladimir Putin.