Foto: The Nation

Consilieri apropiaţi ai preşedintelui american Donald Trump ar fi luat măsuri ieşite din comun la Casa Albă într-o încercare de a opri ceea ce ei califică drept ''impulsuri periculoase'' ale şefului lor, mergând până la a face să dispară sau a-i ascunde documente pentru ca el să nu le semneze, potrivit unui nou volum apărut sub semnătura legendarului jurnalist de investigaţie Bob Woodward, relatează CNN, care a obţinut o copie a cărţii, programată să fie pusă în vânzare la 11 septembrie.

Cartea de 448 de pagini a lui Woodward, "Fear: Trump in the White House", oferă o privire din interior fără precedent prin ochii cercului de apropiaţi ai lui Donald Trump.



De la Biroul Oval până la camera de situaţii speciale de la Casa Albă, Woodward recurge la interviuri confidenţiale pentru a ilustra modul în care unii dintre consilierii cei mai apropiaţi ai preşedintelui îl consideră drept un pericol pentru securitatea naţională şi încearcă să facă în aşa fel încât comandantul suprem să fie evitat în unele cazuri.



Multe dintre divergenţele şi ciocnirile zilnice au fost bine documentate, dar tabloul descris de apropiaţii, de stafful superior şi de oficiali ai cabinetului lui Trump arată că mulţi dintre ei consideră situaţia mult mai alarmantă decât părea până acum.



Woodward oferă un tablou devastator al unei Case Albe disfuncţionale sub preşedinţia lui Donald Trump, descriind în detaliu cum consilierii săi - atât actuali cât şi foşti colaboratori - sunt exasperaţi de preşedinte şi din ce în ce mai îngrijoraţi de comportamentul său instabil, de ignoranţa sa şi de înclinaţia sa spre minciună.



Şeful de cabinet de la Casa Albă, John Kelly, îl descrie pe Trump ca pe un ''idiot'' şi ''dezechilibrat'', conform volumului citat. Ministrul apărării James Mattis a afirmat că preşedintele american se comportă ca un ''elev de clasa a cincea sau a şasea''. Şi John Dowd, fostul avocat al lui Donald Trump, îl descrie ca pe un ''mincinos nenorocit'', afirmând că Trump ar ajunge în ''salopeta portocalie'' (în care sunt îmbrăcaţi deţinuţii - n.r.) dacă el ar depune mărturie în faţa procurorului special Robert Mueller.



Conform dovezilor adunate de Bob Woodward, după atacul chimic din 2017 atribuit regimului preşedintelui sirian Bashar al-Assad, Trump l-a chemat la el pe generalul Mattis şi i-a spus că ar dori să-l asasineze pe Al-Assad, potrivit AFP, care citează Washington Post.



''Să-l omorâm! Haideţi! Îi distrugem şi îi batem!'', ar fi declarat el. Mattis s-ar fi întors către un consilier şi ar fi spus: ''Nu vom face nimic în această privinţă.Vom fi mult mai măsuraţi!''



''Este un idiot. Este inutil să-l convingi de ceva. E dezechilibrat. Suntem la balamuc'', ar fi spus şeful de cabinet John Kelly la o întâlnire cu stafful lui Trump. ''Nici măcar nu ştiu de ce suntem aici. Aici este cel mai rău loc de muncă pe care l-am avut vreodată'', ar fi adăugat el.



Dezvăluirile explozive despre Trump făcute de persoane apropiate lui ar putea să joace un rol în alegerile de la mijloc de mandat care vor avea loc în noiembrie. Cartea conţine de asemenea detalii despre obsesia lui Donald Trump în legătură cu ancheta despre presupusa complicitate a echipei sale campanie cu Rusia, inserând conversaţii confidenţiale dintre avocaţii preşedintelui şi Mueller.



Rezumând situaţia de la Casa Albă, Woodward scrie că Trump este un ''lider surescitat emoţional, nestatornic şi imprevizibil''.

Sursa: Agerpres.ro