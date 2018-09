Preşedintele rus Vladimir Putin i-a oferit, decoraţia „Ordinul Prieteniei” lui Rainer Seele, şeful grupului austriac OMV, compania mamă a Petrom, pentru eforturile depuse în domeniul energiei.

Premiul este oferit lui Seele pentru „intensificarea cooperării şi prieteniei cu Rusia”, se arată în decretul prezidenţial semnat de Vladimir Putin. Un comentariu de la OMV nu a fost disponibil încă, arată presa germană.

Rainer Seele, în vârstă de 58 de ani, este şef al OMV din 2015, iar anterior a lucrat pentru compania germană de petrol și gaze Wintershall. De asemenea, Seele a fost preşedinte al Camerei de Comerţ Germania – Rusia.

Rainer Seele este considerat unul din apropiații președintelui rus Vladimir Putin. Austria, prin OMV, este nodul nostru global, a spus, recent, Vladimir Putin, după o întâlnire cu Seele la Moscova.

OMV este acţionarul principal al gazoductului Nord Stream 2, care va transporta gaz rusesc direct spre Germania. Se pare că OMV a investit aproape 500 de milioane de euro în proiect.

Relațiile dintre Viena și Moscova au provocat iritații în ultimele săptămâni. Vladimir Putin a fost invitat de onoare, luna trecută, la nunta şefei diplomaţiei austriece, Karin Kneissl.

Presa românească a scris că Rainer Seele a fost şi consul onorific al României mai mulţi ani încă din timpul când era intermediar pentru gazele vândute de GAZPROM României. El a fost unul din intermediarii de gaze agreaţi la Kremlin.

Recent, consilierul premierului, Darius Vâlcov, a insinuat, pe Facebook, că președintele Klaus Iohannis ar fi avut o înțelegere cu directorul general al OMV, Rainer Seele, pe Legea offshore:

„În ianuarie 2018 Mr Seele (Rainer Seele – n.r.), CEO OMV și Mr Werner discută în privat despre gazele din Marea Neagră. În iulie, Parlamentul adoptă Legea Offshore, cu o mică modificare de 6 miliarde de dolari în plus pentru statul român. În august, Mr Werner respinge Legea Offshore. Tot în august, postul național de televiziune austriac ORF devine brusc interesat de România și acuză represiuni din partea jandarmeriei române. Vom vedea continuarea! Dar de data asta vă asigur că statul român va cere ceea ce i se cuvine. P.S. Mr Seele and Mr Putin, two good friends”.

Consilierul premierului Viorica Dăncilă susţine că noua formă a Legii offshore aduce în plus pentru bugetul de stat 6 miliarde de dolari, iar oricine ar încerca să modifice actuala formă ar trebui judecat pentru trădare de țară. Acesta a precizat că înainte de actualizarea legii offshore, marile companii aveau în doi ani profituri de peste 900 de milioane de dolari, iar statul român încasa mai puțin de 100 de milioane de euro.

În luna iunie, concernul rus Gazprom și OMV au semnat un acord de livrare a gazului din Rusia până în anul 2040, după negocierile între președintele rus Vladimir Putin și cancelarul austriac Sebastian Kurz.