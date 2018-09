Cel puţin şase persoane au murit şi alte 14 au fost ucise, în urma unei explozii puternice care s-a produs duminică în centrul oraşului Mogadishu, capitala Somaliei, din cauza unei bombe amplasate pe o maşină, au transmis autorităţile locale, relatează Reuters şi BBC.

Atacatorul sinucigaş a încercat să intre cu maşina într-o clădire guvernamentală din centrul oraşului, dar a fost oprit de către soldaţi la intrare. Printre persoanele ucise se numără trei soldaţi, civili şi atacatorul.

O şcoală din apropiere s-a prăbuşit complet din cauza exploziei. Printre personele rănite se află şi şase copii.

Mai multe case au fost distruse şi acoperişul unei moschei s-a prăbuşit.

„Un atacator sinucigaş aflat într-o maşină capcană a explodat în districtul Howlwadag din Mogadishu. Este prea devreme să ne pronunţăm în legătură cu posibilele victime”, a declarat Abdullahi Hussein, şeful poliţiei locale.

„Ne aflam în mijlocul unei şedinţe ordinare când am auzit explozia. M-am ascuns sub o masă. Se auzeau împuşcături la intrare.. când am ieşit, am văzut multe persoane rănite şi câţiva morţi”, a declarat Raqiya Mahamed Ali, oficial guvernamental care se afla în clădire.

Organizaţia teroristă al-Shabab a revendicat atacul, a transmis Abdiasis Abu Musab, purtătorul de cuvânt al grupării.

„Suntem în spatele atacului sinucigaş. Am vizat biroul guvernamental, în care se desfăşura o şedinţă. Am ucis zece persoane până acum, vom reveni cu detalii”.

Oraşele din Somalia sunt vizate frecvent de militanţii grupării teroriste al-Shabab.