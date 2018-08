Miercuri, 22 august 2018, volumul Istoria Românilor, tradus în limba chineză, a fost lansat oficial în cadrul Târgului Internațional de Carte de la Beijing (BIBF). Autorul volumului este Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, iar lansarea acestuia în limba chineză a avut loc la standul Editurii Universitare Renmin, cea care s-a ocupat de traducerea și publicarea acestuia.

Titlul Istoria Românilor pe care Editura Corint l-a propus editurii chineze, în virtutea unui acord de parteneriat, este prima carte de istorie a românilor tradusă în limba chineză. Pe lângă premiera editorială pe care o marchează, momentul este cu atât mai important, cu cât vine într-un an cu o încărcătură istorică deosebită pentru românii de pretutindeni, în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri.

O sinteză a istoriei românilor și României, scrisă cu obiectivitatea și acuratețea cercetătorului academic, care trasează destinul nostru istoric de la izvoarele geto-dace și formarea poporului și a limbii române până la făurirea României moderne, „Unirea cea mare” și eliberarea de sub regimul comunist.

Mai jos un fragment al autorului:

„Românii și-au făcut istoria așa cum s-au priceput, nici mai bine, nici mai rău decât alte popoare. Istoria lor nu a fost pură sau imaculată, dar nici oribilă și plină doar de dezastre. A fost de toate felurile, ca viața, fiindcă istoria înseamnă viață. Este important de știut că românii există și ei între națiunile lumii, că au o țară sau chiar două țări ale lor, cu un trecut bogat, cu Dunărea și cu Munții Carpați, cu țăranii Maramureșului, uitați parcă de timp, cu mănăstirile pictate ale Moldovei, cu Delta și cu Marea Neagră, cu podgoriile de la Cricova și clopotele Căprianei, cu aurul Apusenilor și cu cetățile de pe Nistru, cu Eminescu, Blaga, Enescu sau Brâncuși, cu oameni care mai așteaptă încă să fie cunoscuți. Ei au un mesaj de transmis pentru comunitatea internațională și vor ca acest mesaj să fie înțeles ca unul de pace, înțelegere și bunăvoință.”

Târgul Internațional de Carte de la Beijing (BIBF) este cel de-al doilea târg ca mărime din lume și una dintre cele mai performante platforme de promovare a produselor editoriale.

Despre Ioan Aurel Pop

Ioan Aurel Pop este istoric român, profesor universitar și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Din 2012, este membru titular al Academiei Române, iar în 2018 a devenit președintele acesteia. A mai publicat: Națiunea română medievală: Solidarități etnice românești în secolele XIII–XVI; Românii și România: O scurtă istorie, 1998 (tradusă în engleză, italiană, germană, spaniolă);Geneza medievală a națiunilor moderne (secolele XIII–XVI), 1998; De manibus Vallacorum scismaticorum…Romanians and Power in the Mediaeval Kingdom of Hungary (The Thirteenth and Fourteenth Centuries), Editura Peter Lang, 2013; Cultural Diffusion and Religious Reformation in Sixteenth-Century Transylvania. How Jesuits Dealt with the Orthodox and Catholic Ideas, The Edwin Mellen Press, 2014.