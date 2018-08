Doar pentru că cineva a inventat ceva, nu înseamnă că a fost mulţumit de rezultat sau de modul în care a fost folosită invenţia sa. Mai jos aveţi cinci inventatori care au ajuns să-şi regrete creaţiile.

J. Robert Oppenheimer/ Albert Einstein - bomba atomică

J. Robert Oppenheimer, directorul laboratorului Los Alamos în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, este creditat cu invenţia bombei atomice, însă aceasta n-ar fi fost posibilă fără munca lui Albert Einstein.

Albert Einstein și Robert Oppenheimer

În ciuda asocierii sale cu formaţiuni de stânga, Oppenheimer a salutat oprtunitatea de a juca un rol în efoturile de război. Ulterior, însă, a ajuns să fie aibă sentimente incercte în legătură cu bomba atomică. „Nu am niciun fel de remuşcare în legătură cu fabricarea bombei... În legătură cu felul în care am folosit-o, înţeleg de ce s-a întâmplat aşa şi apreciez nobleţea cu care oamenii cu care am lucrat au luat decizia. Dar nu am sentimentul că nu s-a procedat corect. Ultimatumul dat Japoniei a fost plin de platitudini pioase... guvernul nostru ar fi trebui să fi spus lumii şi Japoniei cu mai multe claritate ce înseamnă bomba”, a spus el.

Einstein s-a exprimat mai puţin echivoc. Ani mai târziu el a spus că regreată semnarea scrisorii pentru preşedintele Roosevelt, în care îi cerea să sprijine cercetarea privind reacţiile nucleare în lanţ şi folosirea acestora ca o armă. La acea vreme, el credea că germanii fac deja acest lucru. „Dacă aş fi ştiut că nemţii nu vor reuşi să producă o bombă atomică, nu aş fi ridicat un deget”, a recunoscut fizicianul.

Mihail Kalashnikov - AK47

Kalashnikov a dezvoltat puşca semi-automată care îi poartă numele pentru arma rusă la finele celui de-Al Doilea Război Mondial, după ce a fost martor la moartea a numeroşi soldaţi, fiind la rândul său rănit în bătălie. Destinată a fi o armă simplă ce poate fi făcută ieftin cu ajutorul mijloacelor de producţie în masă disponibile la acea dată, Kalashnikov, care a murit în 2014, a trăit să vadă cum arma sa este, în rândul pistoalelor-mitralieră, responsabilă de cele mai multe morţi din istorie.

Mihail Kalashnikov, cu un prototip al puștii de asalt AK-47.

„Mă tot întorc la o întrebare. Dacă arma mea a luat atâtea vieţi se poate ca eu... un credincios ortodox, să fiu de vină pentru aceste morţi, chiar dacă sunt inamicii mei?”, a scris el într-o scrisoare pentru un cleric rus.

Bob Propst - spaţiile cubice de birou

În timp ce lucra pe postul de consultant pentru Herman Miller, în anii 1960, Bob Propst i-a făcut cunoştinţă Americii cu birourile deschise, dar şi cu spaţiile cubice destinate unui singur angajat. Scopul acestora a fost să le ofere angajaţilor cu experienţă un spaţiu mai „flexibil şi fluid”, după cum a explicat el pentru New York Times în 1997.

Spaţiile cubice de birou gandite de Bob Propst

Companiile au privit invenţia sa drept o metodă de a economisi bani. Propst a ajuns să-şi urască invenţia, catalogând-o drept o „nebunie monolitică”.

Kamran Loghman - sprayul cu piper

Kamran Loghman a lucrat pentru FBI în anii 1980 şi a ajutat la transformarea sprayului cu piper într-o armă. El a fost, de altfel, cel care a scris manualul de folosire a acestuia pentru ofiţerii departamentului de poliţie.

Kamran Loghman / Sursa:Captură video / Youtube

În urma incidentului de la Universitatea din California, din 2011, când poliţiştii au folosit sprayului colorat într-un portocaliu deschis împotriva a ceea ce New York Times a descris a fi „protestatari docili”, Loghman a rupt tăcerea. „Nu am văzut până acum o utilizare atât de inadecvată a unor agenţi chimici”, a spus el.

John Sylvan - capsulele de cafea

John Sylvan

Invenţia lui Sylvan a făcut posibilă apariţia unor branduri precum Nespresso sau Tassimo. Capsulele de cafea le-au permis la milioane de oameni să-şi ia „doza” de cofeină cu uşurinţă. „Uneori mă simt prost că am făcut asta. Este ca o ţigară pentru cafea, un mecanism de livrare a unei substanţe ce provoacă dependenţă”, a spus el în urmă cu câţiva ani.

