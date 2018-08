Poliția din Texas, SUA, este în alertă și efectuează căutări, după ce imaginile de pe o cameră de supraveghere a unei locuințe au surprins o tânără ce pare să aibă sau să fi avut mâinile legate, parțial dezbrăcată, care sună la ușă, apoi se face nevăzută, în mijlocul nopții, relatează Sky News.

Tânăra pare să fi avut mâinile legate, întrucât de o încheietură încă îi mai atârnă ceea ce pare a fi o sfoară cu niște cătușe. Femeia, îmbrăcată într-un tricou deschis la culoare și lenjerie intimă, apare pe filmare ieșind după un copac și sunând la ușă, la ora 3.20 noaptea, pe data de 24 august.

The @MCTXSheriff is investigating the suspicious incident that occurred in Montgomery, TX. Please share this post so it can be monitored by law enforcement.

If you have any info regarding this or if you know the woman or if yoy are the woman in the pictures please contact us. pic.twitter.com/sqwUF1Ls4u