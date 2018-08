Potrivit unui mesaj postat pe Twitter de directorul executiv al companiei, Elon Musk, nu au existat victime sau daune majore cauzate, relatează stirileprotv.ro

Incendiul a pornit de la câteva materiale de carton care erau pregătite pentru reciclare, a precizat purtătorul de cuvânt al companiei, potrivit Reuters.

Fire dept. says that the fire has been extinguished. No injury. Extent of the damages still unknown. Article updated. https://t.co/AO21oAGNaC