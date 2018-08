Autoritățile cipriote au blocat conturile a doi oligarhi ruși apropiați de liderul de la Kremlin, Oleg Deripasko și Viktor Vekselberg, ambii aflați în lista de sancțiuni ale SUA. Blocarea conturilor s-a făcut în urma solicitării Ministerului de Finanțe al SUA.

În raportul Ministerului de Finanțe al SUA (Report on illicit finance relating to the Russian Federation) se spune că autoritățile americane conlucrează cu jurisdicțiile prin care trec cele mai multe fluxuri financiare rusești, inclusiv Marea Britanie, Lituania și Cipru, notează rbc.ru.

Potrivit sursei, Cipru rămâne una dintre destinațiile principale ale spălării banilor din Rusia. RBC mai notează că Oleg Deripasko deține cetățenia Ciprului, în timp ce Vexelberg este proprietar a 10 % din acțiunile Bank of Cyprus.

Ministerul de Finanțe al SUA a recunoscut că începând cu anul 2017 regulatorii săi pun presiuni pe băncile din Cipru pentru a reduce cantitatea de bani dubioși care provin din Federația Rusă. Banca Centrală a Ciprului a emis o circulară prin care informează instituțiile financiare din țară despre riscurile financiare la care se expun acceptând finanțe dubioase din Rusia.

În urma sancțiunilor impuse în luna aprilie de către SUA, Viktor Vekselberg a pierdut aproape 3 miliarde de dolari, averea sa diminuându-se de la 16,4 la 13,5 miliarde de dolari.

Mai mult decât atât, compania sa Renova a fost nevoită să-și diminuieze cotele parte din compania elvețiană Sulzer și din cea italiană Octo Telematics. tot în urma sancțiunilor compania americană Columbus Nova, care a declarat că Renova lui Vexelberg este principalul său client, a fost nevoită să reducă operațiunile sale.

Anterior, presa scria că autoritățile cipriote ar fi blocat între 1,5 și 2 miliarde de dolari care aparțin lui Vexelberg.