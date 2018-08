Moscova respinge acuzațiile venite din partea companiei Microsoft privind tentativa hackerilor ruși de a se implica în scrutinul pentru Congresul SUA din luna noiembrie a acestui an.

Declarațiile Microsoft sunt catalogate de Rusia ca „jocuri politice”, au declarat surse diplomatice de la Moscova pentru Interfax.

„Microsoft face jocuri politice, alegerile încă nu au avut loc, iar acuzațiile deja au apărut”, a comunicat sursele diplomatice.

Oficialii companiei Microsoft au anunțat că hackerii ruși coordonați de GRU pregăteau noi atacuri informatice înaintea alegerilor legislative parțiale din SUA, programate în toamna acestui an. De data aceasta, țintele sunt două think tank-uri conservatoare americane și trei echipe de campanie, potrivit New York Times și CNN.

Hackerii Cozy Bear, cunoscuți și ca The Dukes, au fost cei care au atacat prima dată - în vara lui 2015. Au trimis mesaje de tip phising mai multor oficiali din sistemul public american, agenții guvernamentale, contractori și organizații neguvernamentale. De fiecare dată când cineva dădea click și citea mesajele electronice, hackerii obțineau acces în rețea și putea extrage și stoca documente.

Exact în perioada în care democrații începeau să înțeleagă ce li se întâmplă, a două grupare de hackeri – Fancy Bear – ieșea la atac, iar printre victime s-a numărat și principalul strateg democrat, John Podesta.