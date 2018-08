Administraţia Donald Trump a acuzat în weekend China de ingerinţă în alegerile din SUA, într-un moment în care preşedintele american îşi înmulţeşte invectivele împotriva anchetei privind suspiciunile de înţelegere secretă între Rusia şi echipa sa de campanie în 2016, potrivit AFP, scrie Agerpres.



"Toţi aceşti idioţi care se focalizează pe Rusia ar trebui să înceapă să privească într-o altă direcţie, China", a scris sâmbătă Trump pe Twitter într-o serie de mesaje care denunţau cu vehemenţă "cenzura" unor voci conservatoare pe reţelele de socializare.

All of the fools that are so focused on looking only at Russia should start also looking in another direction, China. But in the end, if we are smart, tough and well prepared, we will get along with everyone!