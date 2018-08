Antreprenorul britanic Julian Dunkerton, co-fondator al brandului de îmbrăcăminte Superdry, a declarat duminică că sprijină financiar organizaţia ''People's Vote'', care militează pentru organizarea unui nou referendum privind Brexitul, informează France Presse.

Donaţia se ridică la un milion de lire sterline (1,11 milioane de euro), a informat People's Vote pe contul său Twitter, potrivit Agerpres.



"Dau puţin din banii mei pentru campania People's Vote deoarece ştiu că avem o şansă reală să schimbăm cursul lucrurilor", a explicat Dunkerton într-un articol publicat pe site-ul Sunday Times.



"Oamenii sunt tot mai conştienţi de faptul că Brexitul va fi un dezastru", a adăugat el.



Aceşti bani vor fi utilizaţi pentru a finanţa ''una dintre cele mai detaliate operaţiuni de anchetă publică realizate vreodată în cadrul unei campanii'', a declarat multimilionarul în vârstă de 53 de ani.



Superdry, fondată în 2003, are 515 de magazine în 46 de ţări, potrivit site-ului brandului listat la Bursa din Londra.



"Dacă Brexitul ar fi avut loc cu 20 de ani în urmă, marca Superdry nu ar fi avut niciodată succesul global pe care îl are", a estimat Julian Dunkerton. "Am fi avut probleme în gestionarea negocierilor vamale şi tarifare", a explicat el.



Ideea unui nou referendum cu privire la rezultatul final al negocierilor privind Brexitul câştigă teren în Marea Britanie, la doi ani după referendumul din 23 iunie 2016, al cărui rezultat a fost favorabil retragerii din Uniunea Europeană, şi după tot atâta timp de certuri guvernamentale şi disensiuni parlamentare pe această temă, scrie AFP.



Însă această posibilitate este respinsă cu fermitate de guvernul prim-ministrului Theresa May, angajată în negocieri dificile cu Bruxellesul.



Se aşteaptă ca cele două părţi să ajungă la un acord la summitul UE din octombrie pentru a putea organiza ''divorţul'', programat pentru 29 martie 2019, dar temerile legate de absenţa unui acord sunt în creştere.



Executivul britanic urmează să înceapă să publice joi o serie de note tehnice, indicând calea de urmat pentru cetăţeni şi comunitatea de afaceri în cazul absenţei unui acord.