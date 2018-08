Parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite este piatra de temelie a politicii noastre externe şi de securitate, iar susţinerea acestuia în 2018 este cea mai bună manieră de a onora şi celebra sprijinul american pentru realizarea Marii Uniri a românilor din 1918, notează ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, într-un articol publicat în ediţia online a revistei The Market for Ideas.

''Această legătură puternică are rădăcini adânci, cu o istorie de peste un secol. Susţinerea acestui strâns parteneriat în 2018 este cea mai bună dovadă de a onora şi celebra sprijinul american pentru Marea Unire a românilor din 1918. Întrucât marcăm aniversarea Centenarului României, cred că este de maximă importanţă să ne reamintim efortul şi dedicarea comunităţilor româno-americane care, în urmă cu 100 de ani, l-au convins pe preşedintele american Woodrow Wilson să sprijine unirea românilor într-o singură ţară'', scrie diplomatul român într-un articol ale cărui idei au fost prezentate anterior la Academia Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe, potrivit Agerpres.



Ambasadorul român evocă în continuarea articolului figurile preotului greco-catolic Vasile Lucaciu şi locotenentului Vasile Stoica, care au coordonat înfiinţarea Ligii naţionale a românilor din America, organizaţie creată la 5 iunie 1918 şi care a reunit peste 150 de asociaţii româneşti din Statele Unite.



''Ales preşedinte al Ligii naţionale a românilor din America, acum căpitanul Stoica a trimis memorii preşedintelui Wilson şi altor oficiali americani, s-a întâlnit cu membri ai Congresului şi a apărut în principalele ziare din New York, Washington D.C., Cleveland sau Philadelphia. La 20 septembrie 1918, Vasile Stoica a fost primit de preşedintele Woodrow Wilson alături de alţi lideri ai popoarelor asuprite din Imperiul Austro-Ungar'', se mai spune în articol.



''Guvernul Statelor Unite nu este indiferent la aspiraţiile poporului român, din interiorul precum şi din afara graniţelor Regatului. Le-a urmărit lupta, suferinţele şi sacrificiile în cauza obţinerii libertăţii de la adversarii şi opresorii lor. Spiritul unităţii naţionale şi aspiraţiile românilor fiind prezent peste tot, guvernul Statelor Unite este alături de aceştia şi nu va neglija ca, la timpul potrivit, să îşi exercite influenţa astfel încât drepturile politice şi teritoriale ale poporului român să poată fi obţinute şi să să fie protejate de orice agresiune străină'', a fost mesajul preşedintelui Wilson, citat de diplomatul român.



Acest fragment de istorie scoate la iveală ''eforturile coordonate ale comunităţilor româneşti de pe cele două continente şi rolul esenţial al românilor-americani utilizat cu abilitate de guvernul român în ceea ce astăzi am numi "lobby" sau "diplomaţie publică''', punctează Maior.



''Secolul de relaţii româno-americane a cuprins atât momente sublime cât şi momente dramatice, fiind mereu dominat de o constantă pozitivă care a început în 1918. Acest lucru a fost vizibil chiar şi în perioada regimului comunist, fapt susţinut de cele două vizite efectuate de preşedinţi americani la Bucureşti în această perioadă. După 1989, contextul internaţional a permis revenirea relaţiilor bilaterale la dinamica lor naturală'', se mai menţionează în articol.



''Un secol după Marea Unire, cele două ţări au un Parteneriat Strategic solid, ancorat într-o percepţie publică favorabilă care face din România, în acest moment, probabil cea mai pro-americană ţară din Europa'', susţine Maior.



O primă concluzie care poate fi extrasă despre perspectivele acestei relaţii este, potrivit autorului, faptul că parteneriatul cu Statele Unite va rămâne un pilon esenţial al politicii strategice a României.



De asemenea, Parteneriatul este ancorat în interese strategice comune pe termen lung, un set comun de valori, precum şi afinitate şi prietenie autentice între cele două popoare şi s-a dovedit o structură dinamică, care se extinde şi se adaptează, acest lucru fiind demonstrat de dezvoltarea unor noi arii precum energie şi securitate cibernetică, mai menţionează autorul în concluziile articolului.



În final, semnatarul spune că ''amploarea şi profunzimea Parteneriatului, laolaltă cu un număr remarcabil de rezultate concrete, subliniază compatibilitatea bilaterală şi beneficiile mutuale atât pentru Statele Unite cât şi pentru România.''