Guvernul britanic a reaprins joi tensiunile în rândurile conservatorilor prezentând public un amendament la proiectul de lege privind Brexitul considerat „inacceptabil" de deputaţii eurofili, care au salvat executivul cu două zile mai devreme în momentul discuţiilor pe marginea textului.

Amendamentul urmează să fie examinat săptămâna viitoare de Camera Lorzilor, apoi de deputaţi, ceea ce promite să dea fiori reci premierului conservator Theresa May, scrie Agerpres.



Marţi, pentru că deputaţii conservatori pro-UE, pregătiţi să se revolte împotriva consemnului de vot al guvernului, au acceptat în ultimul moment să facă un pas în spate, Theresa May a a câştigat un vot important asupra proiectului său de lege privind ieşirea Marii Britanii din UE.



Concret, deputaţii au respins un amendament ce i-ar fi conferit parlamentului un drept de veto asupra rezultatului negocierilor cu Bruxellesul, în timp ce majoritatea parlamentarilor britanici refuză ca ţara lor să părăsească UE fără un acord.



Pentru a câştiga, Theresa May s-a angajat să propună un amendament de compromis, care a fost făcut public joi, şi al cărui conţinut parte foarte îndepărtat de ceea ce sperau eurofilii să obţină.



Amendamentul prevede astfel că, în absenţa unui acord cu Bruxellesul la 21 ianuarie 2019, un membru al guvernului va trebui să facă o declaraţie în termen de 14 zile şi să dea deputaţilor posibilitatea de a vota.



Acest vot, asupra "unei moţiuni în termeni neutri", va avea o consecinţă limitată, deoarece parlamentul ar urma doar să ia act de poziţia guvernului.



Abia publicat, textul a fost criticat de conservatorii eurofili, începând cu deputatul Dominic Grieve, unul dintre iniţiatorii rebeliunii.



"Este inacceptabil (...) Aceasta neagă complet obiectul amendamentului care era să dea cuvântul deputaţilor", a declarat el agenţiei britanice Press Association, afirmând că guvernul a revenit asupra angajamentelor sale.



"După ce a fost o negociere foarte rezonabilă, credeam că avem un acord, dar, în ultimul moment, o parte a textului a fost modificată pentru a face moţiunea finală imposibil de amendat", a denunţat Dominic Grieve.



Opoziţia laburistă a fost extrem de critică: amendamentul "nu valorează nici măcar cât hârtia pe care este scris", a reacţionat deputata Virendra Sharma (Labour).



Theresa May "sfâşie Parlamentul, partidul său şi ţara cu acte de înşelăciune de acest gen", a adăugat ea.



Într-un comunicat, ministerul pentru Brexit a apărat textul, afirmând că i-a "ascultat" pe deputaţii "care au cerut posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în eventualitatea", "puţin probabilă", a absenţei uni acord cu Bruxellesul.