SUA a produs un film descris drept „propagandă în care Kim Jong Un era înfățișat drept un lider puternic a unei țări moderne și dezvoltate, în timp ce mulțimi de nord-coreeni îl aplaudă. Filmul care prezintă „doi lideri, un singur destin” a fost proiectat pentru jurnaliști înainte de discursul pe care Donald Trump l-a ținut după summit-ul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, marți, în Singapore.

Filmul produs de SUA a fost un cadou pentru Coreea de Nord și Kim Jong Un.

„Din întuneric se poate naște lumină, iar lumina speranței poate străluci puternic. Povestea lor e binecunoscută, însă va avea și o continuare? Destiny Pictures vă prezintă o poveste despre oportunitate - doi bărbați, doi lideri, un singur destin. O poveste despre un moment special, când unui om îi este oferită o șansă care s-ar putea să nu se mai repete. Ce va alege: să arate că este un lider adevărat și că are viziune sau nu?”, este narațiunea care însoțește imaginile.

Lui Kim Jong Un îi este prezentat și ce s-ar putea întâmpla dacă nu alege calea corectă: bombe lansate spre Coreea de Nord. La pol opus, dacă ia decizia corectă, industria Coreei de Nord va înflori, iar națiunea va fi inundată de lumină - un simbol al prosperității, sugerează imaginile.

„Va alege acest lider să contribuie la dezvoltarea propriei țări și să facă parte din lumea nouă, să fie eroul oamenilor pe care îi conduce? Va saluta mâna păcii (n.r. Will he shake the hand of peace) și se va bucura de prosperitate așa cum nu a făcut-o până acum?”, continuă scriptul.

Donald Trump a explicat că o copie a acestui film a fost făcută cadou nord-coreenilor: „Această casetă i-a fost dată președintelui Kim și oamenilor lui, reprezentanților lui. Captează multe. Captează ce s-ar putea face. Iar ăsta e un scenariu foarte-foarte grozav. Are potențialul de fi un loc grozav (n.r. Coreea de Nord). Între Coreea de Sud - dacă vă gândiți - și China, are un potențial foarte mare. Și cred că el înțelege asta și vrea să facă ce este corect”.

Unii dintre reporterii prezenți la conferința de presă unde a fost proiectat filmul s-au declarat amuzați și au descris imaginile drept „propagandă”.

Amintim că regimul de la Phenian este descris de Human Rights Watch drept unul dintre cele mai brutale din lume.

Sursa: Digi24.ro