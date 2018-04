Autorităţile ruse au respins vineri informaţiile publicate în cotidianul britanic The Times potrivit cărora substanţa utilizată pentru a-l otrăvi pe fostul spion rus Serghei Skripal a fost produsă într-un oraş închis din regiunea Volga, informează AFP.



Joi, cotidianul britanic The Times a citat surse din serviciile de securitate britanice care au declarat că agentul neurotoxic militar folosit pentru otrăvirea fostului spion rus a fost conceput la Şihani, un oraş închis - nu se poate intra fără autorizaţie oficială - din regiunea Saratov (sud-vest), în apropiere de Volga.



The Times a comparat Şitani cu un "Porton Down rus", de la numele laboratorului militar britanic specializat în cercetare chimică şi biologică.



"Acest laborator nu a făcut niciodată parte din câmpul nostru de lucru", a declarat pentru agenţia de presă Interfax reprezentantul Kremlinului în districtul federal Volga, Mihail Babitci. "Toate bazele unde au fost stocate arme chimice sunt binecunoscute. Şihani nu face parte dintre acestea", a adăugat Babitci, fost preşedinte al Comisiei de Stat ruse pentru dezarmare chimică.



Şihani este un oraş închis unde este instalată o filială a Institutului de Cercetare de Stat pentru Chimie şi Tehnologii Organice (GNIIOKht), scrie AFP.



Mai mulţi oameni de ştiinţă ruşi, printre care Vil Mirzaianov, chimistul care a dezvăluit în anii 1990 existenţa agentului Noviciok, desemnat de Londra ca fiind neurotoxina folosită pentru otrăvirea lui Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia, afirmă că substanţa a fost pusă la punct în anii 1980 la Şihani.



Potrivit paginii de internet a institutului GNIIOKhT, filiala sa din Şihani este în prezent implicată în acţiuni privind "asigurarea securităţii" ţării şi distrugerii armelor chimice.



În septembrie 2017, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova a distrus ultimele sale rezerve de arme chimice moştenite din perioada Războiului Rece, conform prevederilor Convenţiei din 1997 privind interdicţia armelor chimice.



Marea Britanie acuză Rusia de otrăvirea pe teritoriu britanic a fostului agent dublu rus Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia. Moscova a dezminţit viguros aceste acuzaţii, care au provocat o gravă criză diplomatică şi un val de expulzări fără precedent de diplomaţi ruşi şi occidentali.

Sursa: AGERPRES