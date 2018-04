Conor McGregor a fost implicat într-un scandal monstru, chiar înaintea galei UFC 223, din Brooklyn. Alături de 20 de oameni, luptătorul a intrat la Barclays Center, unde a atacat un antrenor care pregăteşte mai mulţi sportivi.

Lupătorul şi amicii săi au spart mai multe geamuri şi au aruncat cu diverse lucruri, inclusiv cu tomberoane de gunoi. Presa din SUA semnalează faptul că puternicul sportiv Michael Chiesa a suferit o tăietură pe frunte în timpul bătăii. Conor McGregor a fost reţinut şi dus la poliţie.

"Există un mandat de arestare pe numele lui Conor McGregor. Avionul său nu a putut decola. Nu a putut părăsi New York-ul. Este o mişcare proastă pentru cariera lui", a spus Dana White, preşedintele UFC.

Antrenorul lui Michael Chiesa, Rick Little, a declarat: "Un milion de agenți de pază au fost nevoiți să-l oprească, Mike a fost tăiat, are semne pe el. Dar nu cred că e prea gravă", a spus antrenorul.

Conor McGregor, în vârstă de 29 de ani, este singurul din lume care a fost simultan campion mondial la două categorii de greutate. În artele marțiale mixte, irlandezul are în palmares 21 de victorii, dintre care 18 obținute înainte de limită și trei înfrângeri.

