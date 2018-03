Vineri, 23 martie 2018, a avut loc festivitatea de deschidere a programului „Descoperă și Cunoaște România”, ediția Centenar, care va cuprinde 450 de români din comunitățile istorice, cu 50% mai mulți decât în ediția precedentă.

Prima serie de 50 de etnici români din Ismail a avut o întrevedere la Palatul Parlamentului cu ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, reprezentanți ai Guvernului României și ai autorităților locale, se arată într-un comunicat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

„Recent, am avut o vizită de lucru în Ucraina și am avut oportunitatea de a interacționa cu cât mediul asociativ românesc din teritoriu, cu presa de limba română și cu tinerii preocupați de păstrarea și promovarea identității românești și am încercat pe cât posibil să venim în sprijinul tuturor. Ministerul nostru și-a propus să vă susțină prin cele 1.000 de burse, în cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici români și cele 300 stagii de perfecționare oferite profesorilor de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul Educației în scopul dezvoltării și perfecționării competențelor de predare a limbii române sau în limba română. Aceste măsuri sunt doar primii pași pe care îi avem în vedere pentru românii din comunitățile istorice și am încredere că împreună vom putea dezvolta proiecte de impact.”, a declarat Natalia Intotero, ministrul pentru românii de pretutindeni.

La evenimentul de astăzi au mai fost prezenți: secretarul de stat Veaceslav Șaramet, de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, secretarul de stat Lilla Boglarka Debelka și subsecretarul de stat Victor Ionescu de la aceeași instituție și domnul Dumitru Mergeani, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea.

La finalul conferinței, participanții au avut ocazia de a vizita Palatul Parlamentului, urmând ca apoi să viziteze Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București.

Programul pentru ziua de sâmbătă va include o vizită la Consiliul Județean Dâmbovița, urmată de vizitarea Ansamblului Monumental „Curtea Domnească”, Muzeului Scriitorilor Dâmbovițeni, Muzeului de Istorie, precum și a Mânăstirii Dealu. Iar duminică, înainte de a se întoarce în Ucraina, aceștia vor vizita Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Proiectul MRP „Descoperă și Cunoaște România” își propune să contribuie la consolidarea dialogului între etnicii români din afara granițelor, în vederea menținerii legăturilor identitare românești.

Edițiile anului Centenar vor fi dedicate tinerilor din comunitățile istorice și se vor desfășura în perioada martie – decembrie 2018.