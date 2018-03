Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Angela Merkel se vor întâlni joi seară cu premierul britanic Theresa May, în marja summitului european de la Bruxelles, pentru a discuta cu precădere cazul otrăvirii unui fost spion rus pe teritoriul Marii Britanii, a comunicat joi Palatul Elysée, potrivit AFP.

Cei trei lideri vor aborda mai multe subiecte internaţionale, printre cazul atacului de la Salisbury, care a generat puternice tensiuni diplomatice cu Moscova, indică preşedinţia franceză.



Potrivit aceleiaşi surse, Consiliul European urmează să adopte concluzii ce vor exprima solidaritatea tuturor statelor membre cu Londra.



Joi, la sosirea la Bruxelles, Theresa May a declarat că le va spune celorlalţi lideri ai Uniunii Europene că Rusia constituie un pericol pentru întregul bloc comunitar, nu doar pentru Marea Britanie, în urma atacului cu un agent neurotoxic comis la Salisbury, în sud-vestul Angliei, notează Reuters.



''Rusia a pus la cale un atac cinic şi nesăbuit împotriva Marii Britanii. Este clar că ameninţarea rusă nu respectă frontiere şi că, într-adevăr, incidentul din Salisbury indică un tipar al agresiunii ruse împotriva Europei şi a vecinilor săi, din Balcanii Occidentali până în Orientul Mijlociu'', a afirmat Theresa May, care speră să obţină sprijinul partenerilor europeni în cazul Skripal.



Fostul agent dublu rus Serghei Skripal şi fiica sa Iulia se află spitalizaţi în stare critică din data de 4 martie, când au fost găsiţi în stare de inconştienţă pe o bancă din apropierea unui centru comercial din Salisbury.



După această primă folosire cunoscută a unei arme chimice în Europa după Al Doilea Război Mondial, Theresa May a anunţat expulzarea a 23 de ruşi despre care a afirmat că lucrau ca agenţi sub acoperire diplomatică la ambasada de la Londra.



În replică, Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomaţi britanici şi închiderea British Council pe teritoriul Rusiei. AGERPRES