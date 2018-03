Deputaţi de opoziţie din Kosovo au lansat miercuri gaze lacrimogene în sala de şedinţe a parlamentului de la Pristina pentru a împiedica votul pentru ratificarea acordului de demarcare a graniţei cu Muntenegru, o condiţie-cheie pentru ca locuitorii din Kosovo să obţină dreptul de a călători fără viză în Uniunea Europeană, informează Reuters, potrivit agerpres.

Partidul Vetevendosje, de opoziţie, se opune vehement acordului, semnat în 2015 şi ratificat deja de legislativul de la Podgorica, susţinând că astfel va fi cedată Muntenegrului o suprafaţă de circa 8.000 de hectare.

MORE: Tear gas attack inside the Kosovar Parliament by opposition MPs. #Kosovo pic.twitter.com/Xwa8Ot5Mih