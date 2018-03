Potrivit datelor publicate de Eurostat, nivelul de trai din regiunea București-Ilfov a fost în 2016 de 139% din media UE, conform PIB/locuitor la paritatea puterilor de cumpărare standard (ajustat cu nivelul prețurilor naționale).

Astfel, zona capitalei României a devansat în termeni comparabili zone metropolitane europene precum Madrid (125%), Berlin (118%), Roma (110%) sau Lisabona (102%), scrie ziare.com.



De reținut este că, urmare a calculării unui nivel al prețurilor de doar 50,7% din media europeană, cele 20.500 euro/locuitor în valori nominale au echivalat cu 40.400 euro/locuitor ca putere de cumparare, ambele praguri, cel de 20.000 euro si cel de 40.000 de euro, fiind depășite in premiera.



România mai figurează acum cu doar trei regiuni de dezvoltare in topul celor mai sărace regiuni ale UE, față de cinci regiuni in urmă cu doi ani.