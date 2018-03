În ziua alegerilor prezidențiale din Rusia, 18 martie, în instituțiile diplomatice ale Federației Ruse din Ucraina vor putea vota doar persoanele cu statut diplomatic, a anunțat astazi ministrul de interne al Ucrainei, Arsen Avakov, potrivit Unian. Decizia este luata in legatura cu organizarea de catre Rusia a alegerilor prezidentiale in Crimeea, regiune anexata ilegal de Moscova in 2014.

„Ministerul de Interne a raportat că, duminică, 18 martie 2018, regimul de paza si protecție a misiunilor diplomatice ale Federației Ruse de pe teritoriul Ucrainei – de la Kiev, Harkov, Odessa și Lviv – nu va asigura accesul la obiecte pentru cetățenii ruși care nu au pasapoarte diplomatice“, – a declarat Avakov.

„Având în vedere protestele publice din societatea ucraineană, neglijarea de către Rusia a cererilor legale ale Ucrainei și pentru a evita provocările și posibilele incidente, Politia și Garda Națională vor asigura în aceasta zi (18 martie) protecția corespunzătoare a misiunilor și instituțiilor diplomatice, precum și a zonelor adiacente, conform Convenției de la Viena”, a spus ministrul.

El a preczat ca doar persoanele cu statut diplomatic vor avea acces în instituțiile ruse. Alte persoane și cetățeni ai Federației Ruse nu vor fi admiși pe teritoriul misiunilor diplomatice în această zi.

„MAI face apel la diplomați și cetățeni ai Federației Ruse cu cererea de a se supune cererilor legitime ale Ucrainei – să nu provoace conflicte, să respecte ordinea și legile din Ucraina“, – a spus Avakov.

El a menționat că l-a convocat în prealabil pe trimisul temporar al Federației Ruse din Ucraina și i-a adus la cunoștință poziția oficială a părții ucrainene cu privire la alegerile prezidentiale ruse din 18 martie.

Ministerul de Interne al Ucrainei a declarat că organizarea de alegeri ilegale pe teritoriul ucrainean suveran (Crimeea – n.r.), în încalcarea tuturor normelor dreptului internațional, este inacceptabilă.

Anterior, Rusia a cerut guverului de la Kiev să asigure securitate cetatenilor ruși care, la 18 martie, vor participa la alegerile prezidențiale pe teritoriul Ucrainei.

