Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otrăvit cu o substanță neurotoxică creată in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru că Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul român al Apărării, Mihai Fifor.

„Întâmplător sau nu, am avut o întâlnire importantă, unde a fost tot flancul estic. Și la B9 si la Bruxelles, noi nu am încetat sa vorbim despre amenințarea rusă care este tot mai evidentă. Ĺa summit, subiectul Mării Negre ar trebui discutat separat.”, a precizat ministrul Apărării din România.



Este foarte grav ce s-a întamplat la Londra. Este un mesaj dat de serviciile rusești, care nu iartă. Un astfel de caz se poate repeta in orice alt stat NATO. Tonul Rusiei este unul clasic si are o poziție agresivă. Rusia joacă extrem de agresiv", a declarat Mihai Fifor, miercuri, la Antena 3.



Prim-ministrul britanic Theresa May a precizat miercuri că „Nu există nicio altă concluzie decât că statul rus este vinovat de o tentativă de omor care l-a vizat pe Serghei Skripal (66 ani) si pe fiica sa Iulia (33 ani) ",



ppCa represalii, Theresa May a anunțat si o serie de sancțiuni împotriva Rusiei, începând cu expulzarea a 23 de diplomați, despre care Regatul Unit considera ca sunt in fapt "agenti de informatii nedeclarati".

Amintim că pe 4 martie Serghei Skripal (66 ani) si pe fiica sa Iulia (33 ani) au fost găsiți pe o bancă, la Salisbury, in sudul Angliei, unde locuia fostul spion.

Fostul spion si fiica sa au fost otrăviți cu un agent neurotoxic, o substanță chimică ce acționează asupra sistemului nervos si care poate duce chiar la deces.

Sursa: ziare.com