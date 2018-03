Cel puţin 3 persoane au murit şi alte 21 au fost rănite, după ce un bloc de locuinţe cu trei etaje s-a prăbuşit în Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anunţat pompierii, informează duminică AFP.

"Am scos de sub dărâmături trei corpuri neînsufleţite. Alte 21 de persoane au fost rănite, dintre care trei grav", a anunţat Slawomir Brandt, purtătorul de cuvânt al pompierilor din Poznan. "Continuăm căutările. Este posibil să mai găsim oameni sub dărâmături", a adăugat el.



Potrivit şefului pompierilor din Poznan, Andrzej Bartkowiak, citat de agenţia PAP, ar mai putea fi o persoană acoperită de mormanul de cărămizi.



Clădirea s-a surpat la orele locale 07:50 (06:50 GMT).



"Dat fiind nivelul distrugerilor, s-a admis provizoriu că ar putea fi vorba de o explozie de gaz", a declarat la postul de televiziune TVN24 purtătorul de cuvânt al pompierilor din Polonia.



A fost demarată o anchetă.

