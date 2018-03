Guvernul Poloniei a lansat o campanie pentru a convinge UE că reformele controversate au rolul creşterii eficienţei sistemului judiciar, iar Bruxellesul ar putea accepta un acord bazat pe compromisuri ori poate sancţiona Varşovia, cu efecte negative asupra polonezilor, observă agenţia Bloomberg.

Marcin Warchol, adjunctul ministrului polonez al Justiţiei, efectuează un turneu în Olanda, Slovacia, Danemarca şi Croaţia în numele Guvernului naţionalist de la Varşovia pentru contracararea a ceea ce el numeşte "ştiri false" despre proiectele de lege din sistemul judiciar.

"Este amuzant", afirmă el despre publicul european. "La început există mereu neîncredere: «sunteţi fascişti, încălcaţi normele statului de drept». Apoi, după trei-patru ore de discuţii, spun: «nu aveam nicio idee, într-adevăr aveţi probleme»", afirmă Warchol.

"Uniunea Europeană este atât de îngrijorată de reformarea sistemului judiciar din Polonia încât a iniţiat, în premieră, provedura formală de suspendare a drepturilor de vot pe care Polonia le are în instituţiile comunitare. Comisia Europeană, cea mai mare parte a comunităţii judiciare şi opoziţia din Polonia, alături de aproape toţi analiştii politici europeni liberali consideră că legile justiţiei completează transferul sistemului judiciar sub controlul partidului de guvernământ, Lege şi Justiţie (PiS). Faptul că Polonia nu a renunţat la aceste reforme a amplificat clivajul politic între ţările est şi vest-europene, clivaj creat prin refuzul Ungariei, Poloniei şi Cehiei de a accepta refugiaţi din Orientul Mijlociu. Iar acţiunile UE în această situaţie vor transmite semnale importante statelor membre neliniştite", scrie editorialistul Leonid Bershidsky într-un articol publicat de agenţia de presă Bloomberg sub titlul "Polonia interacţionează cu Europa pe tema războiului contra judecătorilor / Uniunea Europeană deţine suficiente cărţi pentru stoparea epurării din sistemul judiciar. Dar ofensiva de lobby a Varşoviei ar putea funcţiona".

Unul dintre motivele pentru care liderul PiS şi principalul factor decizional, Jaroslaw Kaczynski, a insistat pentru schimbarea premierului Poloniei în decembrie 2017 a fost iniţierea dialogului cu Uniunea Europeană. Mateusz Morawiecki, actualul premier al Poloniei, este un fost manager bancar fluent în engleză şi germană. Şi-a început mandatul cu câteva întâlniri informale cu lideri politici vest-europeni. Într-un interviu, Morawiecki a declarat că Guvernul pe care îl conduce va finaliza elaborarea unei carte albe despre reformele din domeniul judiciar. "Intenţionăm să convingem Bruxellesul cât de îmbunătăţit, transparent şi independent va deveni sistemul judiciar", a declarat Morawiecki.

"Dar, în timp ce oficialii guvernamentali polonezi încearcă să îşi prezinte viziunea Uniunii Europene şi statelor membre, acelaşi lucru îl fac şi judecătorii polonezi reprezentanţi în asociaţia profesională Iustitia şi Consiliul Naţional Judiciar, organismul oficial care numeşte judecători polonezi. Are loc un război intens al discursurilor, fiecare parte ignorând-o pe cealaltă în apelurile adresate celor din străinătate. Faptul că opiniile externe sunt atât de apreciate în această luptă este un semnal încurajator că Polonia nu merge pe calea Rusiei conduse de preşedintele Vladimir Putin", notează editorialistul Bloomberg.

Reformele controversate includ reducerea vârstei de pensionare a membrilor Curţii Supreme de Justiţie, ce ar presupune retragerea din activitate a 40% dintre cei 80 de judecători ai instanţei, desemnarea de către Parlament a membrilor Consiliului Naţional Judiciar, precum şi crearea unor noi secţii ale Curţii Supreme care pot iniţia proceduri disciplinare şi pot revizui deciziile judiciare emise după anul 1997. "Disputele pe tema acestor schimbări sunt intense. Comisia Europeană a transmis o serie de recomandări, Guvernul Poloniei a răspuns punctual, apoi Iustitia a replicat la aceste răspunsuri (în engleză şi germană). Ambele părţi folosesc aceleaşi date, precum Raportul Comisiei Europene pe tema eficienţei Justiţiei în statele membre", subliniază Bloomberg.

Spre exemplu, Marcin Warchol susţine că sistemul judiciar din Polonia este foarte ineficient, deşi are mai mulţi judecători şi personal administrativ decât multe dintre statele membre. La rândul lor, judecătorii susţin că instanţele poloneze rezolvă cazurile mai rapid decât cele din alte ţări europene.

Marcin Warchol argumentează că judecătorii mai tineri au fost corupţi de colegii mai în vârstă, iar acum se protejează unii pe alţii astfel că a devenit imposibil să fie sancţionat un magistrat. "Aceasta este moştenirea lăsată de sindicatul Solidaritatea", mişcarea care a înlăturat regimul comunist. "Au vrut ca oamenii din fiecare domeniu să se autoguverneze. Iar judecătorii încă fac acest lucru", explică Warchol, argumentând că reformele elaborate de partidul Lege şi Justiţie (PiS) au rolul de a aduce sistemul judiciar sub controlul statului. "În fond, ei sunt parte a statului, trebuie să fie în slujba cetăţeanului aşa cum sunt şi alte părţi ale statului", subliniază el.

"Uniunea Europeană va trebui să decidă curând dacă va face concesii, măcar în mod parţial, pe fondul ofensivei de lobby a Guvernului polonez. Warchol afirmă că Polonia este dispusă la compromisuri, deşi există unele «linii roşii», precum rolul mai slab al judecătorilor în procedurile de numire din sistemul judiciar şi în camerele Curţii Supreme de justiţie; UE trebuie doar să transmită ce este acceptabil", subliniază Bloomberg.

Judecătorul Grzegorz Borkowski, şeful Consiliului Naţional Judiciar, crede că Uniunea Europeană va accepta un acord, bazat pe concesii ale Varşoviei privind vârsta de pensionare a judecătorilor.

"Dacă are dreptate, atunci judecătorii polonezi sunt într-o perioadă dură. Vor beneficia doar de puţină susţinere în menţinerea independenţei şi ar putea fi nevoiţi să înveţe să lucreze mai eficient în circumstanţe potrivnice. Dar dacă va eşua campania de convingere a Guvernului polonez şi UE va trece la măsuri punitive, toţi polonezii ar putea avea de suferit, dat fiind că Europa devine un loc incomod pentru ei, iar asistenţa economică se va diminua", concluzionează editorialistul Leonid Bershidsky.

Sursa: Mediafax