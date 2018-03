Un individ s-a împuşcat, sâmbătă după-amiază, în faţa sediului Preşedinţiei Statelor Unite, în centrul oraşului Washington, anunţă autorităţile americane.

Casa Albă a fost izolată cu un perimetru de securitate, după ce în apropierea edificiului au fost trase focuri de armă, transmite AFP. Preşedintele Donald Trump nu se afla acolo în momentul incidentului, el petrecând weekend-ul la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago, în Florida.

Potrivit unei postări de pe contul de Twitter al Secret Service, un bărbat s-ar fi rănit singur cu o armă de foc în zona barierei nord a Casei Albe. El a fost preluat de echipele medicale şi nu există alte victime, mai precizează serviciul însărcinat cu protecţia preşedinţiei SUA.



News Alert: @POTUS has been briefed on self-inflicted gunshot wound outside @WhiteHouse. https://t.co/lvEozOcDUJ pic.twitter.com/nl3d2c1M2G

— Fox News (@FoxNews) 3 марта 2018 г.

ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE