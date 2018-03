Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a afirmat joi ca este "foarte bine informat" despre ceea ce se întampla in România le-a spus lui Liviu Dragnea si lui Calin Popescu Tariceanu ca, daca pe viitor vor mai avea impresia ca nu este bine informat, sa îl sune direct. Acesta a subliniat ca nu este treaba politicienilor sau au membrilor Guvernului sa verifice justitia, in baza principiului separatiei puterilor in stat.

Timmermans a fost intrebat, intr-o conferinta sustinuta la finalul vizitei pe care a efectuat-o la Bucuresti, daca, in urma discutiilor pe care le-a purtat cu Dragnea, Tariceanu, premierul Dancila, membrii comisiei juridice si reprezentanti ai sistemului judiciar, a constatat ca a primit informatii distorsionate, asa cum au acuzat Dragnea si Tariceanu.



"Sincer, nu. Vreau sa evit orice neintelegere, de aceea am stabilit ca vom avea contacte directe cu toate institutiile implicate. Suntem foarte bine informati, nu va faceti griji, putem fi mereu mai bine informati. Nu am avut impresia ca am fost dezinformati", a raspuns oficialul european.



Acesta a subliniat ca Romania a obtinut "aproape un miracol" in ultimii 20 de ani in ceea ce priveste lupta impotriva coruptiei si acum, la fel ca intr-un "maraton", se afla "pe ultima suta de metri". "Mesajul meu e sa alergati in continuare, dar sa nu incepeti sa alergati in directia gresita, alergati spre linia de finis", a spus Timmermans.

Sursa: HotNews