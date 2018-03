Președintele Rusiei, Vladimir Putin, susține că țara sa a dezvoltat o rachetă intercontinentală care poate atinge orice punct geografic din lume și pe care niciun scut antibalistic nu o poate opri. Arma ar fi fost testată anul trecut, potrivit lui Putin.

Liderul de la Kremlin a susținut astăzi discursul anual despre starea națiunii, care s-a transformat într-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși.

Declarațiile vin cu două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie, Putin speră să obțină un al patrulea mandat.

În timpul discursului televizat s-au derulat animații care arătau rachete intercontinentale, de croazieră și alte arme rusești despre care Moscova spune că au fost dezvoltate pentru că Statele Unite s-au retras din tratatul privind forțele antibalistie, semnat în 1972 cu URSS.

„Nu ați ascultat țara noastră atunci. Ascultați-ne acum!”, a spus președintele rus.

Totodată, liderul de la Kremlin a spus că va răspunde cu arme nucleare dacă Rusia sau un aliat al său va fi ținta unui atac cu astfel de armament.

,,Este datoria mea să spun asta. Orice atac nuclear împotriva Rusiei sau a aliaților săi, la scară mică, medie sau orice altă scară, va fi tratat drept un atac nuclear împotriva țării noastre. Răspunsul nostru va fi imediat și va avea toate consecințele relevante”, a declarat Putin, conform Russia Today.

Putin: #Sarmat system has virtually no range limit and will be able to attack across both the South and North Poles https://t.co/2OzZEAnh46 pic.twitter.com/C8AAhoJQr8