Consiliul municipal al Washingtonului a redenumit oficial strada din fața Ambasadei Rusiei din capitala SUA în Boris Nemtsov Plaza, în memoria politicianului rus asasinat în urma cu trei ani, scrie paginaderusia.ro.

ppAmintim că luna trecuta, consiliul a votat in unanimitate decizia de a oferi noul nume unei parti din Wisconsin Avenue dn Washington.

Zeci de persoane au participat la ceremonia de deschidere a Pieței Boris Nemtsov. La eveniment a fost prezentă fiica politicianului – Janna Nemțova, prietenul și aliatul Vladimir Kara-Murza, dar și ambasadorul Ucrainei în Statele Unite – Valeri Cialîi.

De la ceremonie a absentat insă ambasadorul Rusiei în SUA.

Boris Nemtsov Plaza is officially unveiled on the street where the Russian Embassy sits. pic.twitter.com/SQbhtzsAgk