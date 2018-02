Numărul de bord al avionului care a transportat drogurile sub forma unei incarcaturi diplomatice de la Ambasada Rusiei din Argentina către Rusia, coincide cu numărul de bord al aeronavei Il-96, care aparține detasamentului aerian ”Rossia”, aflat in subordinea directa a Kremlinului și care deservește înalții oficiali ai statului, scrie RBC, care prezintă imagini din dosarul penal, publicat de jandarmeria argentiniană.

Pe fotografia avionului in care s-a incarcat ”cocaina diplomatica”, prezentata de jandarmerie, apare numarul de bord 96023, scrie paginaderusia.ro.

Site-ul russianplanes.net, care este specializat în colectarea de date despre aeronavele din Rusia, a raportat că la 6 decembrie 2017 avionul Il-96 (numar de bord 96023) a fost într-adevăr pe aeroportul din Buenos Aires. La 7 decembrie aparatul era la Cabo Verde, de unde a zburat spre Moscova.

Site-ul russianplanes.net, care este specializat în colectarea de date despre aeronavele din Rusia, a raportat că la 6 decembrie 2017 avionul Il-96 (numar de bord 96023) a fost într-adevăr pe aeroportul din Buenos Aires. La 7 decembrie aparatul era la Cabo Verde, de unde a zburat spre Moscova.

ppPotrivit ministrului Securității Naționale din Argentina, Patricia Bullrich, în decembrie 2017, încărcătura cu cocaină a fost trimisă „ca bagaj diplomatice cu un avion rusesc”.

Publicația atrage atenția asupra faptului că rutele avionului in cauza coincid cu vizitele străine ale oficialilor de rang superior ai statului. În special, avionul cu numărul 96023 se afla la Munchen, în ziua în care ministrul de externe, Serghei Lavrov, a vizitat conferința de securitate din acest oraș. De asemenea, avionul 96023 a fost în orașele vizitate de șeful guvernului Dmitri Medvedev, în cadrul turneului său asiatic.

Cu toate acestea, Adminsitratia Președintelui rus sustine că fotografia cu avionul a fost falsificata, potrivit Interfax.

„Jurnaliștii au tras concluzii pe baza unor informații inexacte – în acest caz unele fotografii, care pot fi ușor falsificate datorită tehnologiilor moderne”, a declarat Elena Krîlova, reprezentantul oficial al Administrației Prezidențiale ruse.

Ea a adăugat că în poze nu există „un număr exact pe bord”.

Cu toate acestea, numărul complet al bordului avionului apare și in videoclipul atasat, publicat de jandarmeria argentiniană.

Potrivit publicatiei argentiniene Clarin, în cadrul dosarului ”cocainei diplomatice” au fost reținute pana in prezent cinci persoane: doi argentinieni și trei cetățeni ruși, angajați ai Ambasadei Rusiei în Argentina: Ali Abianov, Vladimir Kalmîkov și Iștimir Hudzamov.

În plus, un al patrulea angajat al ambasadei ruse implicat in dosar – Andrei Kovalciuk – este in prezent dat in urmarire internationala.