Două persoane au fost ucise în oraşul Zurich, dar situaţia este acum sub control, a anunţat vineri după-amiază Poliţia elveţiană.

"Două persoane au murit în urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich", a confirmat Poliţia elveţiană.

"Situaţia este sub control, nu mai există niciun pericol cunoscut", a precizat Poliţia.

Cel mai probabil este vorba de o crimă urmată de sinucidere. Autorităţile suspectează o infracţiune de drept comun, nefiind evocată ipoteza unui act terorist.

Incidentul a avut loc în faţa unei filiale a băncii UBS situată lângă Gara centrală din Zürich, relatează site-urile de ştiri Blick.ch şi NZZ.ch.

Sute de agenţi de poliţie au fost mobilizaţi la locul incidentului.

🆘‼️👮‍♂️⚡ #Switzerland: Large-scale operation of the police in #Zurich. Several shots were heard, two dead people, one with a gun in his hand, were found in front of a branch of the UBS bank. https://t.co/TaGYzgMIJB pic.twitter.com/m1WgcKt3Te