Ucraina îşi comemorează zilele acestea fii căzuţi acum patru ani, la Kiev, pentru libertate şi valori democratice.

În noiembrie 2013, obosiți de fărădelegile autorităților, reprezentanții tuturor categoriilor sociale și ai regiunilor țării au ieșit pe Maidanul Independenței din Kiev, cu lozinca Ucraina este Europa!. Acesta a fost răspunsul poporului la decizia regimului de a nu semna Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, se spune într-un comunicat de presă al Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.

Memoria evenimentelor de atunci este încă vie: civili împuşcaţi ca urmare a tentativei autorităţilor de a-i alunga pe manifestanţi din perimetrul Maidan-ului (teroare care a culminat în februarie 2014).

Apogeul a fost în zilele de 18-20 februarie, când au fost împușcați peste 100 de cetățeni. Ei au intrat în istoria Ucrainei ca „Suta Cerurilor”, simbol al renașterii spiritului național.

Spre a păstra memoria Euromaidanului, în capitala Ucrainei va fi construit complexul memorial „Muzeul Revoluției demnității”.

Lupta ucrainenilor pentru drepturile lor, pentru libertate şi demnitate, precum şi opţiunea europeană manifestă au produs simpatii în întreaga lume, iar comunitatea internațională a sprijinit Ucraina.

Revoluția demnității reprezintă o cotitură importantă în dezvoltarea Ucrainei. A fost semnat și se implementează Acordul de Asociere și Liber Schimb cu Uniunea Europeană, sunt făcute mai multe reforme în vederea unei societăţi democratice, a unei economii moderne şi statului de drept.

Comemorarea evenimentelor tragice din anii 2013-2014 se vera şi un memento pentru viitor, spre a nu se admite vreodată schimbarea cursului european al țării.

Сlashes between riot police and protesters during the attempting to block Verhovna Rada. A man with tattered Ukrainian flag on Institutska street. In 20 minutes snipers opened fire. Kiev, Feb. 20, 2014