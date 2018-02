Cercetătorii din Statele Unite au folosit o nouă tehnică de scanare şi au descoperit un tablou aflat sub una dintre cele mai cunoscute opere de artă ale lui Pablo Picasso, „La Misereuse Accroupie”.

„La Misereuse Accroupie” este un tablou din perioada albastră a lui Picasso şi se află la Art Gallery of Ontario. În spatele uleiului pe pânză se află un peisaj din Barcelona, pe care, s-a dovedit, Picasso l-a folosit ca bază a lucrării sale, scrie BBC.

Ceea ce este remarcabil este faptul că peisajul de dedesubt - realizat probabil de un student - este înclinat la 90 de grade. Conturul dealurilor din fundal devine spatele adus al femeii. Ea ia forma peisajului catalan.

Sistemul pe baza razelor X este alternativa mai ieftină a sistemelor de scanare folosite în artă. Este portabil, fiind disponibil pentru orice galerie care şi-l doreşte.

Detalii despre el au fost oferite la American Association for the Advancement for Science din Austin, Texas.

Kenneth Brummel, curator la Institutul de Artă al Ontario din Toronto, a declarat că a fost încântat când a aflat ce se află în spatele „La Misereuse Accroupie”.

„Ajută la datarea tabloului şi la determinarea locului în care a fost realizată pictura”, a declarat el pentru BBC News. „De asemenea, oferă indicii despre artiştii cu care pictorul lucra”.

Francesca Casadio, de la Centrul pentru Ştiinţe şi Arte din Chicago, se află printre cei care au condus experimentul. Ea speră ca folosirea la nivel larg a scannerelor să ducă la o creştere a nivelului de înţelegere a artiştilor.

Până în prezent, doar cele mai importante lucrări de artă au fost scanate pentru cele mai bogate galerii.

Sursa: News.ro