Peste 50 de pompieri au intervenit pentru a stinge un incendiu de proporții izbucnit la un șantier în construcție din zona centrală a Londrei. Incendiul s-a produs într-o zonă intens circulată, în apropiere de Oxford Street, principala arteră comercială, dar din fericire nu au fost înregistrate victime, scrie The Telegraph.

Brigada de pompieri din Londra a intervenit cu 10 mașini cu apă și peste 50 de pompieri pentru a stinge focul. Între timp norul de fum s-a ridicat foarte mult și putea fi văzut de la kilometri distanță din aproape tot orașul.

Scotland Yard a închis porțiunea de drum din zona în care era incendiul și a interzis trecătorilor să se apropie.

Came out of Broadcasting House in London to see this fire down the road. The fire service have just arrived. pic.twitter.com/mHmrCe0Q32